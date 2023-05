L’ANCIENNE femme d’affaires Elizabeth Holmes était autrefois la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde après avoir fondé la startup de tests sanguins Theranos.

Mais tout s’est effondré lorsque l’ex-star de Silicon Valley a été accusée de fraude et que son entreprise s’est effondrée en conséquence.

Combien de temps durera le procès d’Elizabeth Holmes ?

La sélection du jury pour le procès de Holmes a commencé le mardi 31 août.

Les procureurs ont dû retarder le procès après que ses avocats ont annoncé au gouvernement qu’elle était enceinte le 2 mars et ont demandé au juge de reporter la sélection du jury.

Le procès – à San Jose, en Californie, semble s’être terminé le lundi 3 janvier.

Holmes a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation, trois chefs de fraude électronique et un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Elle a été déclarée non coupable de quatre autres chefs d’accusation.

Le verdict a été lu le lundi 3 janvier 2022.

Plus tôt dans la journée, un jury n’a pas pu parvenir à un verdict unanime sur 3 des 11 chefs d’accusation.

Le New York Times a rapporté que Holmes ferait très probablement appel. Chaque chef d’accusation « est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison », a rapporté le journal.

CNN a rapporté qu’elle encourt jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 250 000 $ plus restitution.

De quoi Elizabeth Holmes est-elle accusée ?

La femme d’affaires en disgrâce – qui est mariée à l’héritier de la chaîne hôtelière Billy Evans – est accusée d’avoir incité les investisseurs à financer sa société aujourd’hui disparue Theranos Inc.

L’affaire est centrée sur la société de diagnostic, qui promettait des résultats plus rapides et moins chers que les laboratoires traditionnels, exécutant une gamme analytique avec quelques gouttes de sang.

Cependant, après des années de battage médiatique et des milliards de dollars plus tard, les machines miracles n’auraient pas fonctionné.

On prétend que Holmes le savait, mais a continué à mentir aux investisseurs, aux médecins et aux patients afin qu’elle puisse lever plus de 700 millions de dollars.

Quelle peine pourrait-elle encourir ?

Holmes est accusée aux côtés de l’ancien président de Theranos – et de son ex-petit ami – Ramesh « Sunny » Balwani.

Elle a nié neuf accusations de fraude électronique et deux de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Qu’est-ce que Théranos ?

Après avoir abandonné Stanford, Holmes a fondé la société de tests sanguins en 2003 à l’âge de 19 ans seulement.

Elle a présenté sa technologie comme un moyen moins coûteux d’effectuer des dizaines de tests sanguins avec juste une piqûre de doigt et quelques gouttelettes de sang.

Holmes a déclaré qu’elle avait été inspirée pour créer l’entreprise en réponse à sa peur des aiguilles.

Considéré comme une étoile montante dans la Silicon Valley, cela a conduit à des comparaisons avec Steve Jobs d’Apple et Holmes a alimenté cette idée en s’habillant presque entièrement de pulls à col roulé noirs.

Quelle est la valeur nette d’Elizabeth Holmes?

En 2014, Holmes a été surnommée la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde, avec une valeur nette estimée à 4,5 milliards de dollars.

Mais en 2016 – après que des accusations de fraude ont été révélées – Forbes a révisé à zéro son estimation de la valeur nette de Holmes.

Fortune l’a alors désignée comme l’une des « dirigeants les plus décevants au monde ».

Il est apparu que Holmes aurait vécu sur le terrain d’un domaine somptueux de 135 millions de dollars dans la Silicon Valley alors qu’elle était jugée pour fraude.

Elle séjournerait à Green Gables, l’un des domaines les plus riches d’Amérique, situé à environ 40 minutes du palais de justice où Holmes est actuellement jugé.

