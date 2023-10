Combien de temps durent les symptômes du rhume ? Comme le long Covid, les gens peuvent développer de « longs rhumes »

Le coronavirus n’est pas le seul agent pathogène qui peut provoquer des symptômes qui durent des mois, voire des années, après la fin de l’infection initiale, suggère une nouvelle étude publiée vendredi dans eClinicalMedicine de The Lancet.

Dans une analyse des données de 10 171 adultes britanniques, les chercheurs ont trouvé des preuves d’un syndrome de « rhume prolongé » qui peut suivre une infection par divers virus respiratoires courants, notamment les virus du rhume et la grippe.

Bien que certains des symptômes du long Covid et du long rhume se chevauchent, l’étude a noté que les personnes atteintes du long Covid étaient plus susceptibles de continuer à ressentir des étourdissements, des étourdissements et des problèmes de goût et d’odorat ; les symptômes persistants du rhume étaient plus susceptibles d’inclure de la toux, des douleurs à l’estomac et de la diarrhée.

Les experts ont déclaré que la nouvelle recherche pourrait aider à mettre en lumière les types de symptômes persistants qui surviennent après la guérison d’une maladie, notamment le syndrome de fatigue chronique.

« Ces syndromes ne sont pas un phénomène nouveau, mais les recherches existantes se sont largement concentrées sur les personnes qui ont survécu à une infection grave, souvent après avoir été hospitalisées », a déclaré l’auteur principal, Giulia Vivaldi, statisticienne et épidémiologiste à l’Université Queen Mary de Londres. « L’émergence du long Covid nous a montré que les gens peuvent être confrontés à des symptômes durables quelle que soit la gravité de leur propre infection, et nos résultats suggèrent que cela n’est peut-être pas unique au SRAS-CoV-2. »

UN étude publiée cette année ont découvert que le pourcentage de patients ayant développé un syndrome de « grippe longue » après avoir attrapé la grippe était similaire à celui de patients ayant développé un long Covid après des infections par le SRAS-CoV-2.

On ne sait pas encore pourquoi certaines personnes développent des symptômes persistants après une infection, a déclaré Vivaldi dans un courrier électronique. L’étude suggère qu’une maladie plus grave – qu’elle soit due à Covid ou à d’autres infections respiratoires – peut augmenter le risque de longue maladie. Mais, a-t-elle ajouté, « nous savons que ce n’est pas le seul facteur de risque en cas de long Covid, et ce n’est donc peut-être pas non plus le seul facteur de « longs rhumes ».

Pour examiner de plus près si des virus respiratoires autres que Covid pourraient provoquer des syndromes similaires au long Covid, Vivaldi et ses collègues se sont tournés vers un ensemble de données appelé COVIDENCE UK, une étude observationnelle en cours sur la population sur Covid-19.

Les chercheurs se sont concentrés sur les participants non vaccinés contre le Covid qui ont rempli début 2021 un questionnaire sur les maladies respiratoires et les symptômes persistants. Environ 13 % des personnes participant à l’étude avaient reçu un diagnostic de Covid au moins quatre semaines auparavant, et 4,6 % supplémentaires avaient reçu un diagnostic d’infections respiratoires aiguës non liées au Covid, telles que la grippe, le rhume, la bronchite, l’amygdalite, la pharyngite et l’otite. .

Les personnes étaient plus susceptibles de développer des syndromes post-infectieux si elles présentaient des symptômes plus graves lors de leurs infections initiales, mais des symptômes durables pouvaient se développer même chez les personnes présentant une maladie plus légère, ont découvert les chercheurs.

Qu’est-ce qui conduit à des symptômes persistants ?

Les nouvelles découvertes constituent un « pas en avant, montrant que Covid n’est pas le seul à provoquer des symptômes durables », a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt à Nashville, Tennessee.

L’étude est « rigoureuse et vaste », a déclaré Schaffner, ajoutant que les résultats pourraient aider les chercheurs à mieux comprendre comment les gens développent des syndromes post-infectieux, notamment le syndrome de fatigue chronique.

« Aucun virus viral n’a encore été identifié comme cause du syndrome de fatigue chronique, mais j’ai bon espoir que nous apprendrons quelque chose d’utile », a-t-il ajouté. « Les gens recherchent des marqueurs inflammatoires qui pourraient indiquer une réaction excessive de la réponse immunitaire. Trouvez-les et vous pourrez ensuite travailler pour voir comment un virus déclenche cette réponse.

La recherche longue sur Covid pourrait offrir une opportunité unique d’aider les scientifiques à mieux comprendre ce qui conduit à des symptômes durables chez ceux qui ont développé des syndromes post-infectieux liés à d’autres virus et bactéries, a déclaré David Putrino, professeur de réadaptation et de performance humaine à l’Institut. École de médecine Icahn du Mont Sinaï à New York.

C’est à la fois parce que de nombreuses personnes ont développé un long Covid et parce que cela donne aux chercheurs un exemple clair d’un virus entraînant des symptômes durables, a déclaré Putrino.

Ni Schaffner ni Putrino n’ont été impliqués dans la nouvelle recherche.

Putrino est impliqué dans de longues recherches sur le Covid depuis que des rapports faisant état de symptômes persistants chez les patients de Covid sont apparus pour la première fois au début de la pandémie. Le mois dernier, il a co-écrit un étudepublié dans la revue Nature, identifiant les différences du système immunitaire dans le sang des personnes atteintes de Covid depuis longtemps et de celles qui n’en ont pas.

Un certain nombre de facteurs déterminent probablement si un syndrome post-infectieux se développe, notamment la génétique, le type d’agent pathogène et si une personne était en bonne santé physique avant d’avoir rencontré l’agent pathogène, a déclaré Putrino.

Le Dr Stuart Ray, professeur de médecine et de maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins de Baltimore, a déclaré que les détails exacts de ce qui ne va pas et déclenche un syndrome post-infectieux n’ont pas encore été déterminés.

Cependant, la plupart des médecins ont vu des patients présentant ce genre de symptômes persistants après des infections aiguës, Covid ou autres, a déclaré Ray, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche.

« Ce n’est pas un phénomène rare », a-t-il déclaré.

Des études comme celle-ci, a déclaré Ray, constituent de bons arguments pour faire ce que vous pouvez pour éviter d’être infecté en premier lieu.

« Il est bon de savoir que ces infections peuvent avoir des conséquences à long terme », a-t-il déclaré.

