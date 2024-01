Combien de temps dure la protection post-COVID ? Quelle est l’heure du rappel ? : Chèvres et soda : NPR

Nous répondons régulièrement aux questions fréquemment posées sur la vie à l’ère du COVID-19. Si vous avez une question que vous aimeriez que nous réfléchissions pour un prochain article, envoyez-nous un e-mail à [email protected] avec pour objet : « Questions sur le coronavirus ». Voir une archive de nos FAQ ici.

Les lecteurs nous ont demandé : combien de temps faut-il après avoir été infecté pour être testé positif ? Quand peut-on se démasquer après un test négatif ? Et quand dois-je recevoir mon rappel ? Et si vous tombez malade, cela vous donne-t-il des mois de protection contre une autre infection ?

Pour cette édition de la FAQ, nous essayons de comprendre les mystères de la période COVID et bien plus encore.

J’ai été testé positif au COVID vers Halloween. Maintenant, je me sens malade et mon test est à nouveau positif. Combien de temps l’immunité contre l’infection est-elle censée durer ?

Attraper le COVID n’est pas amusant, mais s’il y a un côté positif à un cas de COVID, il se peut qu’après votre guérison, vous serez immunisé contre une nouvelle infection pendant un certain temps. Mais combien de temps avant que ce super pouvoir ne disparaisse ?

“En général, nous nous attendons à ce que les anticorps protecteurs durent plusieurs mois, même s’il est toujours difficile de prédire quand une réinfection peut survenir”, explique Dr Seth Cohenmédecin spécialiste des maladies infectieuses à l’UW Medicine de l’Université de Washington.

La durée exacte de cette immunité dépend de plusieurs facteurs, disent nos experts.

Il y a d’abord la question des variantes. Parce que le COVID est en constante mutation, de nouvelles variantes apparaissent constamment – ​​et être infecté par une variante peut ne pas vous protéger contre la plus récente. “Maintenant que nous avons affaire à une autre variante [JN.1]une réinfection dans un laps de temps plus court à la suite d’une variante antérieure est certainement possible”, déclare Cohen. Votre immunité post-infection contre une variante antérieure peut ne pas durer aussi longtemps ou être aussi efficace contre la variante nouvellement en circulation.

Données du CDC montre que le nombre de cas JN.1 a commencé à augmenter rapidement début décembre. C’est désormais la variété dominante aux États-Unis Une personne qui a contracté le COVID aux alentours d’Halloween a très probablement été infectée par une variante différente, de sorte que son immunité post-infection pourrait être moins efficace contre la souche JN.1 qui circule actuellement.

Un autre facteur influençant l’immunité est la gravité de l’infection. Jérémie Kamilépidémiologiste à la Louisiana State University Health Shreveport, affirme que si vous contractez une infection bénigne, « votre corps ne réagira pas avec ses armes les plus lourdes comme il le ferait lorsque vous contracteriez une infection bénigne ». [more severe] infection.” Cette dernière réponse corporelle est ce qui déclenche une immunité plus durable. Ainsi, si vous avez été testé positif mais que vous n’étiez pas vraiment trop malade à cause de votre cas le plus récent de COVID, vous n’aurez peut-être pas autant d’immunité vous protégeant d’une réinfection.

Dr Abraar Karanmédecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur à l’Université de Stanford, affirme qu’il y aurait “probablement une certaine protection” contre l’infection d’une variante à une autre, mais ajoute que l’immunité post-infection n’est pas suffisamment prévisible pour pouvoir compter sur très longtemps.

Disons que j’ai des symptômes qui pourraient être ceux du COVID – une toux, un mal de gorge, de la fièvre. Dois-je faire un test immédiatement pour voir si c’est le COVID ? Ou vaut-il mieux attendre un jour ou deux ? Combien de temps faut-il pour être testé positif après avoir commencé à me sentir malade ?

Pour beaucoup de gens, la première chose qu’ils font s’ils se sentent malades est de passer un test antigénique et de procéder à un prélèvement. Et le résultat est négatif. Alors… êtes-vous définitivement sans COVID ?

Eh bien, vous pourriez avoir la grippe. Ou autre chose. Mais vous pourriez en fait avoir le COVID.

Tim Browndirecteur de la formation interprofessionnelle au Collège de pharmacie de l’Université de Géorgie et professeur de pharmacologie et de toxicologie, l’exprime ainsi : « Si vous obtenez un [antigen] test et c’est positif, vous avez le COVID. Mais si vous faites un test et qu’il est négatif, cela n’exclut pas la possibilité d’un COVID. »

Le fait est que ces tests à domicile détectent les antigènes qui s’accumulent dans votre corps à mesure que le virus se multiplie – et cela peut prendre jusqu’à quatre ou cinq jours pour que ces antigènes soient enregistrés lors d’un test.

Données de une étude publiée en septembre dernier dans la revue Clinical Infectious Diseases suggère que le premier jour où vous vous sentez malade, les tests antigéniques à domicile ne sont précis qu’à environ 30 à 60 % pour confirmer que vous êtes infecté. Au quatrième jour de symptômes, lorsque votre charge virale est plus élevée et que les antigènes s’accumulent, ces tests sont plus précis à 80 %.

Les tests PCR sont beaucoup plus sensibles, mais ils peuvent coûter plus de 100 dollars et les assurances ne sont plus tenues de les couvrir. De plus, cela peut prendre quelques jours pour obtenir les résultats.

Cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas savoir avec certitude si vous avez ou non le COVID le jour où vous commencez à vous sentir malade. vous devez donc toujours porter un masque et vous isoler des autres au mieux de vos capacités, disent nos experts.

Et le COVID n’est pas la seule chose qui circule ces jours-ci : la grippe et le VRS se propagent toujours à travers les États-Unis. C’est pourquoi l’épidémiologiste Jeremy Kamil souligne : « si vous êtes malade, restez à la maison ».

Les directives du CDC indiquent que si vous contractez le COVID, isolez-vous pendant au moins cinq jours. Et puis, lorsque vos symptômes ont disparu, ils vous recommandent test négatif deux fois de suite à 48 heures d’intervalle lors de tests à domicile avant de pouvoir se démasquer en toute sécurité auprès des autres. Le CDC affirme que c’est parce que les tests négatifs ne sont pas toujours précis. Ce régime à deux tests est-il vraiment nécessaire ?

Nous avons posé votre question aux experts interrogés pour cette histoire : si vous avez été testé positif et que maintenant vous vous sentez mieux et que votre test est négatif, avez-vous besoin d’un deuxième test pour le confirmer ?

Nos experts sont d’accord : un test négatif devrait suffire – mais cela ne s’applique que lorsque vous vous remettez du COVID et non lorsque vous vous sentez malade pour la première fois (voir la réponse précédente pour en savoir plus sur les aléas des tests précoces).

Nous avons contacté les Centers for Disease Control and Prevention pour obtenir une réponse, mais ils ont refusé de commenter.

La FDA, qui certifie les tests antigéniques à domicile, recommande uniquement de répéter les tests dans le contexte de votre première maladie et des questions différées sur le masquage et les sujets connexes au CDC.

Abordant la question de passer deux tests à la fin de la maladie, l’épidémiologiste Jeremy Kamil a déclaré : “Je pense que c’est un peu trop zélé dans le contexte actuel”.

Quant à savoir quand démasquer lorsque vous vous remettez d’un cas confirmé de COVID, nos experts affirment qu’il est sécuritaire de le faire après un seul test négatif correctement effectué.

Mais ils ont souligné qu’il est important de penser aux autres lorsque l’on prend la décision de démasquer et que vous souhaiterez peut-être être extrêmement prudent dans certains environnements. “Le contexte est primordial”, déclare Kamil. Si cela ne fait qu’un jour que votre test est négatif et que vous allez côtoyer des personnes âgées, immunodéprimées ou non vaccinées, pensez à garder votre masque pendant un certain temps pour minimiser le risque de transmettre le COVID à ces personnes.

Combien de temps dois-je passer entre les rappels ? Lorsqu’un nouveau variant apparaît, le rappel actuel est-il toujours efficace ?

Nos experts disent qu’il est idéal de se faire renforcer tous les six mois environ pour maintenir votre immunité au plus haut. Même si vous ne parvenez pas à être boosté aussi souvent, l’épidémiologiste Jeremy Kamil dit que vous devriez au minimum essayer d’être boosté une fois par an.

Et oui, une nouvelle variante pourrait émerger pour laquelle le vaccin n’est pas spécifiquement conçu. Le professeur de pharmacologie Tim Brown affirme que la variante en circulation ne devrait pas influencer votre décision de vous faire vacciner.

En développant les vaccins de rappel mis à jour, les scientifiques tentent de prédire quelles variantes circuleront au cours des prochains mois, tout comme ils le font pour le vaccin annuel contre la grippe. Mais ce processus n’est pas parfait. Par exemple, la variante de protéine de pointe utilisée dans les rappels actuels ne correspond pas exactement à la protéine de pointe de la variante JN.1 nouvellement apparue.

Mais Brown dit que vous devriez de toute façon obtenir le rappel si vous en avez besoin. “Même si le vaccin n’est pas directement administré [designed for] la variante, le vaccin aide toujours votre corps à se protéger contre l’infection. Vous pouvez toujours contracter le COVID, mais les symptômes seront moins graves”, dit-il.

Et même si le rappel actuel n’est pas adapté au JN.1, le Dr Abraar Karan affirme que des données suggèrent que les vaccins aident à prévenir le long COVID et d’autres symptômes graves – une autre raison de chercher à suivre les rappels.

Une exception à cette règle est si vous avez eu le COVID au cours des trois ou quatre derniers mois. Ensuite, dit Kamil, “vous voudrez peut-être attendre jusqu’à ce que vous soyez plus proche de six mois [from being infected]”, avant d’être renforcé afin d’obtenir tous les effets de la vaccination. Si votre système immunitaire est déjà préparé à la suite d’un cas récent de COVID, le vaccin n’améliorera pas beaucoup votre protection.

Max Barnhart est titulaire d’un doctorat. candidat et journaliste scientifique étudiant l’évolution de la résistance au stress thermique chez le tournesol à l’Université de Géorgie.…