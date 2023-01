Il y aura beaucoup d’yeux sur les séries éliminatoires de la NFL maintenant qu’elles ont commencé. Voici combien de temps ils peuvent s’attendre à ce que la mi-temps dure dans les matchs.

Chaque automne et chaque hiver, les fans de la NFL passent leurs week-ends à regarder les matchs diffusés chaque semaine. Les fans suivent leurs équipes préférées, pour voir si elles se rendront aux séries éliminatoires ou si elles tomberont en lice pour le choix n ° 1 du repêchage de la NFL. Parfois, ils sont décidés relativement tôt dans la saison, ou jusqu’à la dernière semaine de la saison.

Avec les séries éliminatoires, il y aura des fanatiques et des téléspectateurs occasionnels qui regarderont quelles équipes progresseront jusqu’à ce que deux équipes se rendent au Super Bowl. À partir de là, le vainqueur du trophée Lombardi sera décerné à l’équipe gagnante du plus grand match de la NFL.

Avec cela, ils se demandent probablement combien de temps dure la mi-temps pour chaque match. Voici combien de temps dure habituellement la mi-temps dans la NFL.

Combien de temps dure la mi-temps dans la NFL ?

Selon le règlement de la ligue pour la saison 2022, la mi-temps dure environ 13 minutes entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième. Cela donne aux fans suffisamment de temps pour prendre de la nourriture ou une boisson, ou s’étirer avant le début des deux derniers quarts du match.

C’est pour la saison régulière et les matchs éliminatoires. Les fans et les téléspectateurs occasionnels peuvent s’attendre à une pause beaucoup plus longue pendant le Super Bowl. Non seulement les analystes du réseau décomposent la première moitié de l’action, mais la ligue présente son spectacle de mi-temps, interprété par un invité musical. Avec cela, la mi-temps durera environ 30 minutes.

Parmi les anciens artistes de la mi-temps du Super Bowl, citons les Rolling Stones, Beyonce, Paul McCartney, Prince et Lady Gaga.

Rihanna doit jouer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 57.