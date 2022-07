Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

‘Brun ambré’

Quand regarder : Arrive vendredi, sur Apple TV+.

Amber Brown (Carsyn Rose) est sur le point de commencer la sixième année, ce qui serait assez difficile en soi, mais sa meilleure amie vient de déménager, ses parents viennent de divorcer et elle n’a même pas le droit de se faire percer les oreilles. Elle exprime certaines de ses frustrations dans un journal vidéo, souvent avec une réelle profondeur, et d’autres à travers des dessins qui deviennent de doux segments de rêverie. Le spectacle est doux mais puissant, en grande partie grâce à la performance fantastique et naturelle de Rose et aux réflexions épisodiques d’Amber – Combien de personnes suis-je censée aimer ? Quel bonheur est prioritaire dans une famille ? – capture à la fois le littéralisme du cerveau des enfants et les questions plus importantes et plus difficiles de la croissance.