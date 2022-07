Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

“Primal de Genndy Tartakovsky”

Quand regarder: Maintenant, sur HBO Max ou sur le site Adult Swim.

Ce dessin animé sur un homme des cavernes et un dinosaure et leurs aventures épisodiques a la violence haletante d’une anthologie de science-fiction pulpeuse, le mysticisme fantasmagorique d’une épopée fantastique élaborée, les rythmes d’une comédie en couple étrange et la profondeur émotionnelle d’un lyrique moderne. mini-série. Tout est dit sans dialogue et avec un style d’animation si simple qu’on dirait presque du storyboard. Aucun spectacle ne fait plus avec moins.

La deuxième saison de “Primal” a été créée jeudi à minuit, et elle reprend avec le cliffhanger exact où la saison 1 s’est arrêtée; commencez par le début et accrochez-vous bien. Si vous pensez encore à l’ouverture du flashback de la préhistoire de la saison 2 de “The Leftovers”, regardez ceci. Même si certains plans ont un air de “Livre de la jungle” en colère, le spectacle est bien trop effrayant et triste pour les jeunes téléspectateurs.