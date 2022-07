Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

“La maison du hibou”

Quand regarder : Maintenant, sur Disney +.

Ce charmant dessin animé – destiné aux enfants mais avec beaucoup d’énergie et d’humour pour un public plus âgé également – suit Luz, une jeune adolescente à l’imagination puissante. Elle se dirige vers le royaume magique des îles bouillantes au lieu de rester coincée au Reality Check Camp, et c’est le genre d’enfant qui salue la journée en criant “Bonjour, monde fantastique terrifiant!” “Owl” se distingue des autres séries de tweeny avec sa représentation LGBTQ robuste et ses blagues rapides et conscientes de soi. Si vous aimez “Infinity Train” ou “Summer Camp Island”, ou si vous avez juste besoin d’un dessin animé qui ne soit pas irritant, regardez ceci.

