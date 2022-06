Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

‘L’ours’

Quand regarder : Maintenant, sur Hulu.

Facilement parmi les émissions de télévision les plus cacophoniques, “The Bear” de FX est une histoire texturée et tendre de passion, de conflit et de détermination. Jeremy Allen White joue le rôle de Carmy, un célèbre chef, nécessiteux et gras, qui reprend la sandwicherie au bœuf italien de sa famille à Chicago après la mort de son frère. Tout est en désordre : la cuisine est sale, les dettes s’accumulent et le mode de communication par défaut du personnel est des cris de rage.

Mais cela signifie simplement qu’il y a de la place pour grandir. Ayo Edebiri donne l’une des meilleures performances de l’année, en tant que jeune chef vert mais brillant, et même lorsque le spectacle atteint des rythmes traditionnels, ce n’est jamais tout à fait ce à quoi on pourrait s’attendre. La supervision musicale est suffocante et littérale, et certains des accents fonctionnent mal, mais j’ai dévoré les huit épisodes en une séance.