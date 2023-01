Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

“Toutes les créatures grandes et petites”

Quand regarder : Dimanche à 21h, sur PBS. (Vérifiez les listes locales)

La saison 3 de ce drame de la tendre période est enfin là, et les cloches du mariage sonnent pour notre vétérinaire de campagne et sa chérie (Nicholas Ralph et Rachel Shenton), bien qu’on puisse à peine les entendre au-dessus du meuglement des vaches malades. Si vous vouliez rattraper les épisodes précédents, vous le pouviez certainement, mais si vous vouliez juste vous prélasser dans quelque chose où un chien gâté est transporté dans une église sur un coussin, vous pouvez commencer ici et comprendre l’essentiel : des bottes utilitaires mais chics , bon; guerre imminente, pas bon; cercle incessant de la vie et de la mort, ni bon ni mauvais mais la riche toile de fond de nos expériences.

… une heure, et je veux quelque chose de sérieux.