Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

‘Bûche de Noël Natation Adulte’

Quand regarder : Maintenant, sur HBO Max.

Désolé, les fans de bûche : ceci n’est pas une bûche de Noël. C’est un long métrage d’horreur déformé, sanglant et parfois hilarant écrit et réalisé par Casper Kelly, le créateur du hit viral “Too Many Cooks”. “Yule” suit Alex et Zoe (Justin Miles et Andrea Liang), qui louent une cabane pour une escapade romantique et découvrent à la place une foule d’ennemis meurtriers. Il y a un maximalisme sauvage dans tout sauf le budget, scandaleux de toutes les meilleures façons. Pour ceux qui recherchent une expérience de journal de Noël TV plus traditionnelle, il existe des versions de la scène du foyer statique sur de nombreuses chaînes et services de streaming, avec des quantités variables de marques visibles.