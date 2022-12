Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

“Fait pour l’amour”

Quand regarder : Maintenant, sur HBO Max.

Assez mauvais pour que HBO Max annule ce joyau étrange et spécial après seulement deux saisons, mais maintenant il est complètement retiré de la plate-forme – entrez pendant que ça va, car vous n’avez que quelques jours. Cristin Milioti joue le rôle de Hazel, qui est mariée à un milliardaire de la technologie bizarre qui a mis une puce dans son cerveau. Vous savez, par amour. Alors que la première saison est solide, la saison 2 est celle où le spectacle s’épanouit dans son moi plus net, plus drôle et plus dérangé, embrouillant la faillite spirituelle des seigneurs de la technologie de manière imaginative et visuellement distinctive. “Love” me rappelle un peu “Upload” et “Black Mirror” mais avec plus de panache et plus d’humour.