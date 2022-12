Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

‘Panthéon’

Quand regarder : Maintenant, sur AMC+.

Si vous aimez votre techno-futurisme sombre, cynique et beau, essayez ce drame animé texturé. Maddie (exprimée par Katie Chang) est une lycéenne victime d’intimidation qui pense que son père décédé essaie peut-être de communiquer avec elle via des “renseignements téléchargés”. Mais ce n’est qu’un fragment des conspirations tentaculaires, des sociétés concurrentes et de l’exploitation mutilée des émotions humaines qui alimentent le monde de la série. «Pantheon» est charnu et intense – un peu «Black Mirror», un peu «Blood of Zeus», averti à la fois de la technologie et de la psychologie. La première saison de huit épisodes est disponible dès maintenant et une deuxième saison devrait arriver l’année prochaine.