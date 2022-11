Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

‘Abbott Elementary’

Quand regarder : Maintenant, sur Hulu.

Si vous accueillez des invités ce week-end et que vous êtes en proie à une paralysie décisionnelle ou à des rêves anxieux d’un chœur malhonnête scandant “Tout ce que vous voulez regarder, c’est bien”, décidez maintenant de mettre “Abbott Elementary”. Quinta Brunson a créé et joue dans cette excellente comédie se déroulant dans une école publique de Philadelphie, et elle est parfaite pour un visionnage de groupe : non seulement c’est drôle et charmant, mais il n’y a pas non plus d’univers étendu élaboré nécessitant une explication, rien de controversé nécessitant une mise en garde, et il convient parfaitement à la plupart des âges. Il y a des blagues dans chaque scène, donc même si les gens entrent et sortent, ils peuvent profiter d’une punchline.

