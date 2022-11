Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

‘Spector’

Quand regarder : Dimanche à 21h, sur Showtime.

Cette série documentaire en quatre parties est texturée et curieuse comme beaucoup d’émissions actuelles sur le vrai crime ne le sont pas; c’est aussi plus léger et plus assuré. “Spector” brosse un tableau complet non seulement d’un agresseur – ici, le producteur de musique et meurtrier condamné Phil Spector – mais aussi de sa victime, l’actrice Lana Clarkson. Des moments qui feraient rouler les yeux s’ils apparaissaient dans la fiction hantaient plutôt ici dans leur véracité, mais l’utilisation de séquences de reconstitution dinky érode parfois le pouvoir de ce contraste. Beaucoup de spectacles en ce moment nagent dans des eaux similaires, mais celui-ci est vraiment bon.