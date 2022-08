Combien de temps de visionnage avez-vous ce week-end ?

“État de bonheur”

Quand regarder: Maintenant, sur Amazon (saison 1 uniquement) et Topic (saisons 1 et 2).

Ce drame norvégien (en norvégien et en anglais, avec sous-titres) commence en 1969, et ses personnages sont liés à l’industrie pétrolière naissante, en tant que plongeurs, secrétaires, cadres, agriculteurs en danger d’exploitation. Anna (Anne Regine Ellingsaeter) est notre Peggy Olsen, à cheval sur les clivages de classe et de culture pour se frayer un chemin dans le monde des affaires.

“State” se situe juste entre “Call the Midwife” et “For All Mankind”, des émissions sur le dynamisme et le changement social, sans vrais méchants mais avec de nombreux bons costumes. Il y a aussi un manque rafraîchissant de rebondissements ou de schtick; toute l’énergie et l’urgence du spectacle proviennent d’un comportement humain relatable. Incroyable! Si vous avez aimé “Deutschland 83”, la nouvelle saison de “Borgen” ou d’émissions PBS dans laquelle des jeunes tiennent des agneaux et tombent amoureux de paysages verdoyants, regardez ceci.