Combien de temps de prison Trump pourrait-il encourir ? Les affaires passées ont entraîné de lourdes sanctions pour les thésauriseurs de documents

WASHINGTON (AP) – Les enquêteurs du FBI qui ont fouillé la propriété de Harold Martin dans le Maryland à l’automne 2016 ont trouvé des documents classifiés – y compris des documents au niveau top secret – éparpillés sur sa maison, sa voiture et son hangar de stockage.

Contrairement à l’ancien président Donald Trump, l’ancien sous-traitant de la National Security Agency n’a pas contesté les allégations, plaidant finalement coupable en 2019 et admettant que ses actions étaient « erronées, illégales et très discutables ». Mais ses expressions de contrition et de plaidoyer de culpabilité à un seul chef d’accusation de rétention volontaire d’informations de défense nationale ne lui ont pas épargné la lourde peine de neuf ans de prison.

La résolution de cette affaire se profile comme un repère inquiétant pour le danger juridique auquel Trump pourrait être confronté alors qu’il fait face à 37 chefs d’accusation de crime – 31 en vertu de la même loi centenaire sur l’espionnage utilisée pour poursuivre Martin et d’autres accusés qui auraient illégalement conservé des documents classifiés. Même beaucoup, comme Martin, qui ont plaidé coupable et accepté leur responsabilité, ont néanmoins été condamnés à des peines de prison de plusieurs années.

« Quand ils décident de poursuivre une affaire de mauvaise gestion volontaire, c’est pour envoyer un message : que nous prenons ces affaires très au sérieux », a déclaré Michael Zweiback, avocat de la défense et ancien procureur du ministère de la Justice. « Ils demandent presque toujours une peine de prison. »

Il est impossible de dire combien de temps de prison l’ancien président pourrait encourir en cas de condamnation, une telle décision revenant finalement au juge de première instance – dans ce cas, une personne nommée par Trump qui a déjà démontré sa volonté de statuer en sa faveur. Il est également difficile de savoir dans quelle mesure d’autres facteurs – y compris les complications logistiques et politiques de l’emprisonnement d’un ancien président – pourraient jouer un rôle.

L’infraction à la loi sur l’espionnage est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, bien qu’il soit rare que les premiers délinquants fédéraux se rapprochent du maximum. Mais au-delà de la rétention, les procureurs ont également identifié plusieurs facteurs aggravants dans la conduite présumée de Trump, l’accusant de chercher à enrôler d’autres – y compris un avocat et des assistants – pour cacher les dossiers aux enquêteurs et en montrer certains aux visiteurs. Certains des autres chefs d’accusation, dont le complot en vue d’entraver la justice, appellent jusqu’à 20 ans de prison.

Ces dernières années, les procureurs du ministère de la Justice ont utilisé la disposition de la loi sur l’espionnage contre divers accusés, y compris une femme de Virginie-Occidentale qui a conservé un document de la NSA lié aux problèmes militaires et politiques d’un gouvernement étranger. Elizabeth Jo Shirley a plaidé coupable en 2020 à un chef d’accusation de rétention volontaire et a été condamnée à huit ans de prison.

Ce mois-ci, un officier du renseignement à la retraite de l’Air Force nommé Robert Birchum a été condamné à trois ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir gardé des dossiers classifiés à son domicile, dans les quartiers de son officier à l’étranger et dans un pod de stockage dans son allée.

De nombreux accusés ont plaidé coupable, plutôt que d’être jugés, bien que tous ne soient pas allés en prison. Trump – qui fait également face à des accusations liées à des paiements silencieux devant le tribunal de l’État de New York – n’a montré aucun signe qu’il pourrait se diriger vers un accord de plaidoyer, insistant vigoureusement sur son innocence et attaquant personnellement l’avocat spécial du ministère de la Justice Jack Smith quelques heures après sa comparution dans Cour fédérale de Miami mardi.

Malgré les détails de l’acte d’accusation, Trump dispose de quelques moyens pour tenter de contester les accusations.

D’une part, il a attiré la juge Aileen Cannon, qui s’est rangée du côté de Trump l’année dernière dans la tentative de l’ancien président de nommer un maître spécial pour mener un examen indépendant des documents classifiés saisis. Citant la « stigmatisation » qui, selon elle, était associée à une perquisition du domicile de Trump par le FBI, elle a déclaré qu’un « futur acte d’accusation » basé sur des objets qui auraient dû être rendus à Trump « entraînerait une atteinte à la réputation d’un ordre de grandeur résolument différent ».

Un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit a annulé à l’unanimité sa décision, qui a été largement critiquée par des experts juridiques comme extraordinaire et inhabituellement large.

Au cours des prochains mois, Cannon prendra des décisions qui façonneront le procès, y compris la rapidité avec laquelle il se déroulera et si des preuves seront exclues.

Les procureurs sont également confrontés au défi en Floride – où les républicains ont fait des percées régulières ces dernières années – d’un groupe de jurés susceptibles d’être plus favorables à Trump que si l’affaire était jugée dans une majorité écrasante de démocrates à Washington, DC.

Pourtant, « je pense qu’il se pourrait très bien que Jack Smith accueille un jury de Floride parce que s’il y a une condamnation, il sera beaucoup plus difficile de dire: » Eh bien, ce jury était en quelque sorte anti-Trump « », a déclaré Stephen Saltzburg, professeur à la faculté de droit de l’Université George Washington et ancien fonctionnaire du ministère de la Justice.

Les experts s’attendent à ce que les avocats de Trump fassent écho aux remarques publiques de l’ancien président en essayant de faire rejeter l’affaire en faisant valoir qu’il avait le droit d’avoir les documents et qu’il est victime d’un excès de poursuites. Trump pourrait également essayer d’empêcher les procureurs d’utiliser des preuves clés, telles que des notes de son avocat détaillant les conversations avec l’ancien président.

Si l’affaire est jugée, les experts disent que les avocats de Trump pourraient tenter ce qu’on appelle «l’annulation du jury» ou essayer de convaincre les jurés qu’il devrait être acquitté même s’ils pensent que Trump a enfreint la loi parce que la violation n’était pas assez grave pour justifier des accusations et il est pointé du doigt.

« Le thème de la défense peut être criblé de suggestions d’injustice et de poursuites sélectives – essayant essentiellement de convaincre un jury que même si l’ancien président a fait ce que le gouvernement dit qu’il a fait, rien de tout cela n’aurait jamais dû aboutir à une poursuite pénale, », a déclaré Robert Mintz, avocat de la défense et ancien procureur du ministère de la Justice.

Robert Kelner, un avocat de la défense pénale de Washington, a déclaré qu’un acquittement pur et simple semble peu probable compte tenu du volume de preuves, mais qu’il existe une voie d’annulation du procès si les avocats de Trump peuvent persuader ne serait-ce qu’un juré d’acquitter au motif que le président jouissait du pouvoir absolu de déclassifier les informations. .

Cette autorité a pris fin au moment où Trump a quitté la présidence, mais même ainsi, « certains jurés auront probablement du mal à justifier sa condamnation pour quelque chose qu’il avait auparavant l’autorité absolue (de faire) simplement parce qu’il n’a pas déposé les bons formulaires et faites-le au bon moment », a déclaré Kelner.

En fin de compte, face à une montagne de preuves et à la perspective d’années de prison, le meilleur espoir de Trump pourrait être une tactique qu’il poursuit souvent : Retarder, retarder, retarder, a déclaré Cheryl Bader, ancienne procureure fédérale et directrice de la Fordham University Law School’s Criminal Clinique de la Défense.

« Sa meilleure défense pourrait être d’essayer de sortir du cycle électoral, d’être élu président et donc d’être en charge du ministère de la Justice avant que l’affaire ne soit jugée », a-t-elle déclaré.

_____

Richer a rapporté de Boston.

Eric Tucker et Alanna Durkin Richer, Associated Press