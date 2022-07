Combien de temps Arsenal a prévu un déménagement pour Oleksandr Zinchenko avant le transfert

Le dernier ajout d’Arsenal, Oleksandr Zinchenko, est sur le radar des Gunners depuis longtemps, a révélé le directeur des transferts Edu Gaspar dans une récente interview.

L’arrière latéral ukrainien de 25 ans, qui peut également jouer au milieu de terrain central, a rejoint Manchester City dans le cadre d’un accord d’une valeur de 30 millions de livres sterling plus 2 millions de livres supplémentaires de modules complémentaires liés à la performance, signant un contrat à long terme dans le nord de Londres. .

Ce faisant, il est devenu la cinquième signature estivale de Mikel Arteta, rejoignant Gabriel Jesus, Matt Turner, Fabio Vieira et Marquinhos pour déménager dans la capitale cet été.

Officiel, enfin confirmé. Oleksandr Zinchenko rejoint Arsenal pour un contrat de quatre ans, confirme le communiqué du club. Frais fixes d’environ 30 millions de livres sterling plus 2 millions de livres supplémentaires. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC Arteta: “Nous sommes si heureux, Alex est un joueur de grande qualité qui nous donnera des options et de la polyvalence”. pic.twitter.com/TqjgDeB89x — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 22 juillet 2022

Et, alors qu’il semblait que les Gunners ne s’étaient tournés vers Zinchenko qu’une fois qu’il était devenu clair que Manchester United avait remporté la course pour Lisandro Martinez, Edu a en fait révélé qu’ils complotaient le transfert depuis bien plus longtemps.

Transfert long dans les travaux

S’adressant à Sky Sports, le directeur technique brésilien a expliqué que l’accord était en fait prévu depuis six mois, le joueur étant distingué en raison de sa capacité sur le terrain et de son caractère en dehors.

“Nous sommes tellement excités d’avoir Zinchenko avec nous ici parce que c’est un joueur que nous avons vraiment ciblé”, a déclaré Edu à Sky Sports. “C’est un joueur qui, selon nous, possède les caractéristiques et les qualités qui vont certainement augmenter notre niveau dans l’équipe.

“[The Zinchenko transfer] était prévu il y a six mois, pour alimenter ce poste de la meilleure façon possible de la manière dont Mikel veut vraiment jouer.

« Mikel le connaît bien sûr mieux que quiconque car ils ont travaillé ensemble [at Manchester City] mais toutes les informations autour du joueur sont top. Pas seulement à propos de ses qualités de footballeur mais aussi en tant que personne, ce qui pour nous est si important d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe.

