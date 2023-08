Combien de Star Wars devez-vous regarder avant Ahsoka ?

je n’ai pas vu grand chose Ahsoka. Pas seulement dans le sens où il n’y a que deux épisodes de son émission actuellement diffusée, mais dans le sens où je n’ai pas beaucoup regardé la spectacles animés où elle se présente. je n’ai pas tout vu Guerre des clones, Je n’ai aucun souvenir de Contes des Jediet j’ai plongé dans peut-être trois épisodes de Rebelles, juste pour voir de quoi il s’agissait. J’ai lu le roman, Ahsokace qui était catégoriquement bienmais je joue une bien meilleure version de combattants homosexuels anti-agricorps hardscrabble dans mon Bleus orbitaux campagne.

C’est à cause de mon ignorance volontaire et de mon amour général pour Guerres des étoiles que j’ai été sollicité pour répondre à la question : « Combien de télévision devez-vous regarder avant de comprendre Ahsoka? »

La réponse courte est : pas grand-chose. Si tu entres dans Ahsoka après avoir regardé très peu de séries animées, vous devez vous attendre à découvrir rapidement de nombreux personnages que vous n’avez jamais vus auparavant et à en apprendre très peu sur ce qui les intéresse au départ. Comme nous le savons tous, c’est ainsi que fonctionne la plupart des téléviseurs. C’est assez classique Guerres des étoiles tarif; une carte manquante qui pourrait conduire à des gens qui sont très spéciaux pour une raison quelconque, et une poignée de Sith qui défilent et créent des ennuis. Si vous partez sans rien savoir et en faisant attention, Ahsoka ça commence très bien.

La réponse longue est : beaucoup. Ahsoka, en tant que personnage, existe depuis 15 ans. années et pendant ce temps a passé d’un tweenybopper détesté à un favori bien-aimé des fans. Mais en regardant Ahsoka, et ayant vu le personnage apparaître brièvement dans Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett, je me demande… pourquoi nous soucions-nous autant d’elle ? Oui, elle est dure à cuire et clairement de son côté, d’une manière que j’apprécie d’une manière générale. Guerres des étoiles personnage, mais elle apparaît également sans émotion, distante et avec un manque de respect envers les allégeances qui la font apparaître comme une rebelle sans cause et un maître envers aucune. Est-ce une Jedi ou non ? Se soucie-t-elle de la rébellion ou se soucie-t-elle de son ancien maître, Anakin Skywalker, tristement connu sous le nom de Dark Vador ? Que ressent-elle envers l’un de ses associés et… je suppose… amis ? Je ne sais vraiment pas, et je ne sais pas si c’est une faute de l’histoire fragmentée du personnage à l’écran ou un échec de Ahsoka en écrivant.

Le plus gros problème avec Ahsoka, la série, c’est qu’après deux épisodes, je me demande pourquoi nous nous concentrons sur Ahsoka. Sabine Wren, un autre personnage apparu dans Rebellessemble avoir une intrigue, un caractère et un élan beaucoup plus forts tout au long des deux épisodes de Ahsoka. Elle est également Mandalorienne, et nous avons un grand rolodex de Mandaloriens à l’écran auquel se référer, donc pour quelqu’un comme moi qui n’a vu que l’intégralité des émissions d’action en direct, Wren semble le personnage principal naturel.

La série est entièrement regardable sans savoir qui sont ces personnages, mais sans aucune réelle compréhension des liens entre Ahsoka Tano, Sabine Wren, Hera Syndulla et Ezra Bridger, beaucoup se sentiront froids face à toute cette entreprise. Beaucoup est fait pour rendre Wren maussade, imprévisible et brillant, mais Ezra Bridger, disparu et présumé mort, semble être le point d’appui sur lequel repose toute cette série, et on ne nous dit littéralement rien d’autre sur lui qu’il était un Jedi, ou peut-être un Jedi en formation. Le Grand Amiral Thrawn (que je connais, je l’avoue, car j’ai lu au moins un sinon les trois livres de Thrawn au lycée) est également un bo ogeyman attend au bord de l’univers, mais pour Ezra et Thrawn il y a une importance implicite dans ces personnages qui ne se traduit tout simplement pas.

Outre le fait que je regarde Ahsoka et en supposant en quelque sorte que cela aura plus de sens à l’avenir, le problème est que la série elle-même semble se rendre compte qu’elle travaille avec des personnages que la plupart des gens ne reconnaîtront pas. Les deux premiers épisodes parlent moins Ahsoka et beaucoup plus concentré sur ce vaste, déjà vu sur le casting. Ce qui est également frustrant, car les nouveaux personnages… alors la sœur aînée Morgan Elsbeth, le maître Sith Baylan Skoll et son apprenti Shin Hati— sont incroyablement intéressants. Sans le fardeau des attentes qui découlent du fait d’être un personnage bien-aimé dans une autre série, ces trois-là ont pu émerger pleinement. personnages formés et nécessaires, quelque chose qui Ahsoka ne parvient pas à faire avec son avance.

Le problème auquel je me heurte est que la série semble vouloir que je sache qui sont ces personnes et leurs relations et que je me connecte à l’histoire à travers leurs luttes émotionnelles personnelles. Ce n’est pas une émission sur Ahsoka, c’est une Rebelles suite et il n’a pas peur de cela. Le recours au classique Guerres des étoiles parcelles— des cartes, des élus puissants, fractures entre Jedi et Padawan— fait du Ahsoka facile à comprendre, mais sans un amour intrinsèque pour ces personnages, c’est au service de une intrigue finalement ennuyeuse que nous avons tous déjà vue. Cela ne me dérangerait pas une série axée sur les personnages, mais je ne connais pas ces gens et Ahsoka n’en fait pas assez pour que je m’en soucie. Le pire, c’est que je ne suis pas non plus très curieux de ces personnages ! Rebelles c’est 75 épisodes sur quatre saisons et cela ne vaut pas la peine simplement de comprendre le réseau complexe de liens émotionnels qui se déroulent dans cette série.

Alors peux-tu regarder Ahsoka sans regarder Rebelles? Oui. Vous l’aurez compris, mais vous trouverez probablement la série plutôt sans inspiration, et vous souhaiterez que Sabine Wren était plutôt le personnage principal. Avec un peu de chance Ahsoka pourra trouver plus de personnalité dans les prochains épisodes. Y a-t-il une carte pour ça?

