Combien de robes possède Vanna White ? Dans la garde-robe du co-animateur de “Wheel of Fortune”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vanna White fait partie du duo “Wheel of Fortune” depuis 1982, ce qui signifie qu’elle a traversé toute une garde-robe au fil des ans.

Les robes de White sont devenues un favori des fans. Sur la page de White sur le site Web “Wheel of Fortune”, il y a un diaporama des robes que le co-animateur a portées tout au long de la semaine et une option pour les fans de voter pour leur robe préférée.

Il existe également une page Pinterest créée par “Wheel of Fortune” qui contient tous les looks de White. Selon le site Web “Wheel of Fortune”, White a porté plus de 7 000 robes pendant son passage dans l’émission.

Dans une vidéo publiée sur le site Web, White décrit son processus de sélection des robes pour le spectacle.

‘WHEEL OF FORTUNE’ HOSTESS VANNA WHITE: RETOUR SUR L’ÉTOILE AU FIL DES ANNÉES

“Avant le jour du ruban, nous avons un essayage de garde-robe où j’essaie probablement 50 robes, puis le jour même, nous verrons quel est le thème”, a déclaré White à l’intervieweur Maggie Sajak.

White poursuit en expliquant qu’après avoir découvert combien d’émissions ils vont enregistrer ce jour-là, sa styliste aligne toutes ses robes dont elle aura besoin dans sa loge.

Qu’advient-il des robes après qu’elles aient été portées dans la série ? White dit qu’ils ne sont pas les siens à garder.

“Je ne peux pas les garder, malheureusement. Les designers me laissent les emprunter, puis ils les reprennent”, déclare White dans la vidéo.

Est-ce que Vanna White quitte “Wheel of Fortune?”

White ne quitte pas “Wheel of Fortune”, du moins pas dans les prochaines années. Sajak et White ont tous deux renouvelé leurs contrats avec l’émission tout au long de la saison 2023-24.

La fille de Sajak, Maggie, a également un rôle dans la série et travaille en quelque sorte comme animatrice numérique, créant une grande partie du contenu des médias sociaux “Wheel of Fortune” et réalisant de nombreuses interviews en coulisses.

VANNA WHITE, CO-HÔTE DE LA ROUE DE LA FORTUNE, PLEURE LA PERTE DE SON PÈRE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX : “A VÉCU UNE VIE PLEINE ET HEUREUSE”

Vanna White est-elle en couple ?

White est actuellement en couple avec John Donaldson et est avec lui depuis 10 ans.

Elle a été mariée de 1990 à 2002 à George Santo Pietro. White et Pietro partagent deux enfants Nicholas et Giovanna.

Elle était auparavant fiancée avant Pietro à l’acteur John Gibson, mais il est décédé tragiquement dans un accident d’avion en 1986.

Il y a eu des spéculations dans le passé sur la relation entre White et Sajak car ils ont une excellente chimie et travaillent ensemble depuis si longtemps. Ils ont tous deux déclaré que leur relation avait toujours été platonique et qu’ils n’étaient que de bons amis.

VANNA WHITE HÉBERGE ‘WHEEL OF FORTUNE’ POUR LA PREMIÈRE FOIS ET LES FANS L’ADORENT

Depuis combien de temps Vanna White est-elle sur “Wheel of Fortune?”

White fait partie du jeu télévisé populaire depuis 1982. White est le co-animateur de l’émission et travaille aux côtés de Sajak. Alors que Sajak se tient avec les concurrents et s’assure que le jeu se déroule bien, White se tient devant le grand tableau numérique où elle tape sur les cases pour révéler la bonne lettre devinée par le concurrent jusqu’à ce qu’il résolve le puzzle.

Au tout début de la carrière de co-animatrice de “Wheel of Fortune” de White, il n’y avait pas le tableau de puzzle numérique qu’ils ont maintenant, elle a donc dû retourner physiquement chaque lettre lorsque le candidat a deviné la bonne lettre. White a rappelé le seul moment de sa longue carrière où elle a retourné la mauvaise lettre lors d’une interview sur le “Le spectacle de Kelly Clarkson.”

“J’étais mortifié. Je ne me souviens même pas quelle était la bonne énigme. C’était soit ‘Dr Spock’, soit ‘M. Spock’ et j’ai tourné le ‘M’ ou le ‘D’ et je me suis dit : ‘C’est la mauvaise lettre ! Oh, mon Dieu ! » a-t-elle dit à l’animateur du talk-show.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Elle a partagé qu’ils devaient jeter ce puzzle et en créer un autre, mais c’était une erreur qui ne s’est produite qu’une seule fois dans sa carrière. En 1997, ils ont changé le tableau pour le numérique qu’ils utilisent maintenant où elle touche juste la lettre et elle apparaît.

Si vous avez déjà regardé l’émission, vous remarquerez peut-être qu’elle ne touche pas la lettre tant que la boîte ne s’allume pas.

“Quand je les touche, je ne les touche pas à moins qu’ils ne s’allument pour que l’erreur ne soit pas la mienne”, a-t-elle déclaré.