Combien de revenus vous pouvez avoir pour 0% d’impôt sur les gains en capital en 2023

Si vous envisagez de vendre des investissements ou de rééquilibrer votre portefeuille imposable, vous serez peut-être moins susceptible de déclencher une facture fiscale en 2023, selon les experts.

Cette semaine, l’IRS a publié des dizaines d’ajustements à l’inflation pour 2023, y compris des tranches d’imposition plus élevées, une augmentation des déductions forfaitaires, des exclusions plus importantes de l’impôt sur les successions et plus encore.

L’agence a également relevé les seuils de revenu pour les tranches de plus-values ​​à long terme de 0%, 15% et 20% pour 2023, prélevées sur les actifs rentables détenus pendant plus d’un an.

“Cela va être assez important”, a déclaré Tommy Lucas, planificateur financier agréé et agent inscrit chez Moisand Fitzgerald Tamayo à Orlando, en Floride.