Combien de restaurants de steakhouse Nusr-Et Salt Bae possède-t-il ?

SALT BAE a connu le succès après être devenu une sensation sur Internet sur la façon de répandre du sel sur la viande, avec un film sur l’épaule.

Sa chaîne de restaurants Nusr-Et, qui est située dans le monde entier, a vu de nombreuses personnalités telles que David Beckham et Leonardo Di Caprio leur rendre visite.

Combien de restaurants Salt Bae possède-t-il ?

Salt Bae possède 22 restaurants Nusr-Et.

Cela peut être trouvé dans divers endroits à travers le monde.

Il possède neuf restaurants dans son pays d’origine, la Turquie, tandis qu’il possède sept restaurants aux États-Unis.

Vous pouvez retrouver ses restaurants à :

Ankara Bodrum Marmaris Six restaurants à Istanbul Dubai Abou Dabi Doha Djeddah Miami Deux à New York Boston Dallas Beverly Hills Las Vegas Mykonos Londres

Il y a 22 restaurants Nusr-Et à travers le monde Crédit : Getty

Qui finance les restaurants Nusr-Et de Salt Bae ?

Alors que Salt Bae a fondé Nusr-Et, les restaurants appartiennent en fait à Dream Group.

Dream Group appartient à Dogus Holding AS du milliardaire turc Ferit Sahenk.

Selon certaines rumeurs, Dream Group pourrait vendre une participation de 20 % à la Qatar Investment Authority pour environ 300 millions de dollars, qui seront évalués à 1,5 milliard de dollars.

D’autres sociétés qui détiennent également des participations dans les restaurants de Salt Bae sont Temasek de Singapour et la société de capital-investissement basée à Londres Metrical Capital Partners.

La société londonienne a acheté une participation de 17% pour 200 millions de dollars en 2018, qui était évaluée à 1,18 milliard de dollars.

Quelle est la valeur nette de Salt Bae ?

En 2022, la valeur nette de Salt Bae est évaluée à 75 millions de dollars.

Sa valeur nette provient de la représentation de l’héritage de sa famille, qui est impliquée dans le secteur alimentaire depuis près de 300 ans.

Il a gagné son argent grâce à l’empire de restaurants qu’il a ouvert et à sa carrière de boucher et de chef.

Outre son succès culinaire, Salt Bae est également devenu un influenceur des médias sociaux et un auteur.

Cela lui permet de gagner plus de revenus grâce à ses réseaux sociaux et aux livres qu’il a écrits.

Le coup de pouce des médias sociaux de Salt Bae est venu du moment où il est devenu viral en 2017 pour avoir saupoudré de sel sur de la viande en ayant son bras sur son coude et en faisant basculer le sel.

L’image de lui s’est transformée en un mème que beaucoup ont recréé avec différents scénarios et il a également vu de nombreuses célébrités visiter ses restaurants et le rendre encore plus populaire dans le monde.