Combien de poids avons-nous vraiment pris pendant le verrouillage du COVID ?

Le groupe de Wing a utilisé les dossiers de santé électroniques de 102 889 adultes (âge moyen 56,4 ans) traités à l’Université de Pittsburgh pour recueillir des informations sur le poids, indice de masse corporelle, la race et l’ethnie. Sur le total, 64% étaient des femmes, 90% étaient des Blancs non hispaniques et 8% étaient des Noirs.

Entre janvier 2018 et mars 2020, les participants ont pris en moyenne 0,18 kg (environ 0,4 lb). Entre mars 2020 et novembre 2021, après l’arrivée des commandes à domicile, les participants ont pris 0,22 kg en moyenne – une augmentation de 0,04 kg, soit environ 1,4 once, soit environ le poids de trois canettes de soda vides. Les résultats étaient cohérents dans tous les groupes raciaux, un peu comme découvertes précédentes sur le COVID-19 et la prise de poidsselon les chercheurs.

Lorsque les chercheurs ont examiné les données recueillies en personne, à l’exclusion des visites de télémédecine, les gains de poids avant et post-fermetures étaient encore plus légers.

Au moins une étude antérieure ont montré des gains de poids plus importants parce qu’ils ont utilisé des données autodéclarées, une participation auto-sélectionnée ou des fluctuations de poids sur de courtes périodes. Mais le groupe de Wing a utilisé des poids enregistrés dans des dossiers médicaux électroniques, qui sont en théorie plus fiables, ont-ils déclaré.