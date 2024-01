Combien de « plus » existe-t-il pour les Packers en séries éliminatoires ?

GREEN BAY – Si les Packers ont joué leur meilleur match de la saison pour battre Dallas lors du premier match des séries éliminatoires la semaine dernière, la prochaine question est tout à fait naturelle.

En ont-ils un encore meilleur en eux ?

“Nous aurons absolument besoin d’un meilleur match”, a déclaré l’entraîneur-chef Matt LaFleur alors que les préparatifs se terminaient pour la ronde de division NFC de samedi soir à San Francisco.

“Je pense qu’on peut toujours s’améliorer, n’est-ce pas ? C’est notre état d’esprit. Il y a toujours quelque chose que l’on peut améliorer.”

Son quarterback a tendance à être d’accord.

“Oh ouais, définitivement”, a déclaré Jordan Love. “En termes d’exécution, nous nous améliorons chaque semaine. Nous avons réalisé de meilleures performances et je pense qu’il y a encore plus à faire pour nous.”

À certains égards, c’est difficile à croire, car la note de passeur de Love au cours de la séquence actuelle de quatre victoires consécutives de l’équipe a grimpé chaque semaine de 109,1 à 125,3 puis à 128,6 pour atteindre le quasi-maximum de 157,2 à Dallas.

Pendant ce temps, le porteur de ballon Aaron Jones a éclipsé les 100 verges au cours de quatre matchs consécutifs, et trois receveurs différents ont dépassé les 100 verges au cours de cette période.

Défensivement, une unité qui a connu des difficultés en décembre jusqu’à Noël a renversé la situation. Cela a limité les Vikings défiés par le quart-arrière à 211 verges, a gardé les Bears en plein essor hors de la zone des buts et a contribué à inscrire 14 points au tableau avec deux énormes interceptions contre les Cowboys.

Mais la conviction que quelque chose de mieux est toujours réalisable a motivé cette équipe, que ce soit en octobre lors d’une frustrante séquence de quatre défaites consécutives, ou maintenant alors que l’équipe atteint son rythme avec tant de choses en jeu.

Si le fait de rapprocher Christian Watson et Luke Musgrave de leur pleine force ouvre plus d’opportunités en attaque, ou si Rashan Gary, statistiquement calme, est prêt à se démarquer en défense, il n’est pas exagéré de dire qu’il y en a vraiment plus.

Il n’y a donc aucune raison de changer de mentalité. Continuez simplement à grimper vers la suite.

“Nous sommes en mode séries éliminatoires depuis, je ne sais pas, cela fait des mois maintenant, mais c’est quoi, les quatre derniers matchs, en particulier”, a déclaré LaFleur. “C’est donc le prochain match. C’est comme ça que nous l’abordons.

“Nous comprenons évidemment quelles seront les conséquences à la fin de cette affaire, mais c’est juste cet état d’esprit du prochain match, et ces gars-là ont abordé la question de la bonne manière.”

Avec une équipe aussi jeune dans de nombreux endroits, la question de savoir si cette vision doit être qualifiée de mature utile ou de naïveté inoffensive est un sujet de débat. C’est peut-être un mélange des deux.

Quoi qu’il en soit, cela fonctionne pour cette version des Packers.

“Il ne semble pas y avoir trop de pression sur ces gars-là”, a déclaré le gardien de quatrième année Jon Runyan. “Ce sont les séries éliminatoires, mais ce n’est pas vraiment le cas parce que tout le monde va jouer, s’amuser et quel que soit le résultat, nous nous en occuperons.

“Par rapport aux saisons dernières, lorsque nous avons participé aux séries éliminatoires en 2020 et 21, lorsque j’étais ici, les séries éliminatoires arrivent et tout le monde ressent une mentalité différente. Mais ici, c’est comme un autre match. Nous savons ce qui est en jeu, mais personne n’a besoin d’être tendu. Allons-y et faisons ce que nous faisons à l’entraînement, juste à un rythme plus rapide et à un niveau plus élevé. C’est ce qui se passe.

Ils mettent à l’épreuve le vieil adage sur la valeur de l’expérience dans le creuset des séries éliminatoires. Les séries éliminatoires sont censées être différentes, mais peut-être que la façon dont la fin de la saison régulière a pris forme était la prochaine étape appropriée au moment idéal pour la septième et dernière entrée de la NFC.

“Nous avons reconnu les enjeux”, a déclaré Jones. “Nous sommes gagnants ou rentrés à la maison depuis la semaine 15 ou 16, je crois.

“Ces gars sont à la hauteur. Même s’ils sont jeunes, ils sont prêts à jouer. Ce sont des joueurs de baseball. Ce sont des athlètes et ils ont déjà participé à de grands matchs. Peut-être pas dans la NFL, mais à un moment donné de votre vie. Dans la vie, tu as participé à un grand match et ce n’est pas différent.”

La plus grande différence ici réside dans l’adversaire, les 49ers, tête de série. Ils ont été la classe de la NFC toute la saison. Leur attaque n’a pas une ou deux armes majeures à affronter, mais quatre ou cinq, et leur défense joue un style qui lui est propre.

“Tu ferais mieux d’attacher ta jugulaire, car c’est une équipe de football très physique”, a déclaré LaFleur. “Si vous n’êtes pas à la hauteur de ce physique, ils vous feront sortir du terrain.”

Ce message a été transmis aux jeunes, qui n’ont pas affronté les 49ers en séries éliminatoires comme l’ont fait de nombreux vétérans.

“Ça va être un combat aérien”, a déclaré le receveur recrue Jayden Reed. “C’est ce qu’il a prêché et c’est ce que ça va être. Les yeux dans le ciel ne mentent pas. C’est sur bande. Ces gars-là y vont fort. Nous devons être à la hauteur. Ce sera un combat aérien.”

L’autre message, clairement, est que les Packers doivent être à leur meilleur et qu’ils doivent trouver le meilleur jeu qu’ils croient exister.

Il ne reste plus qu’à savoir si c’est vraiment le cas.