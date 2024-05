Combien de personnes utilisent des médicaments injectables pour perdre du poids ?

(ActualitésNation) — On estime que 15,5 millions d’adultes américains ont utilisé des médicaments injectables contre le diabète comme Ozempic et Wegovy pour perdre du poids, selon une étude. Sondage Gallup publié mardi.

L’enquête nationale a révélé que 6 % des Américains déclarent avoir essayé ces médicaments pour perte de poids3 % prenant actuellement des injections à cet effet.





L’utilisation était légèrement plus élevée chez les femmes, celles bénéficiant d’une assurance maladie et les adultes âgés de 40 à 64 ans. La popularité a grimpé en flèche depuis la Food and Drug Administration. approuvé Wegovy en 2021 pour perdre du poids.

Près des deux tiers des Américains qui ont reçu des injections amaigrissantes affirment que les médicaments ont été efficaces ou extrêmement efficaces pour les aider à perdre du poids, selon Gallup.

L’efficacité perçue était plus faible (48 %) chez les personnes de 65 ans et plus que chez les adultes plus jeunes.

Taux d’obésité, d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie et de diabète étaient nettement plus élevés entre les utilisateurs actuels et anciens et les non-utilisateurs. Cependant, les anciens utilisateurs ont rapporté de meilleurs chiffres dans ces domaines que les utilisateurs actuels.

Près des trois quarts des utilisateurs actuels ont qualifié ces médicaments d’efficaces ou d’extrêmement efficaces, contre 53 % des anciens utilisateurs.

Des études ont trouvé que beaucoup de ceux qui arrêtent d’utiliser les injections hebdomadaires reprennent une grande partie du poids qu’ils ont perdu.

Les résultats de Gallup étaient basés sur des entretiens sur Internet avec 5 577 adultes aux États-Unis, du 4 au 9 mars.

Les médicaments injectables GLP-1, comme Ozempic, Mounjaro, Wegovy et Zepbound, ont fait l’objet de beaucoup d’enthousiasme depuis leurs débuts.

Les médicaments agissent en « imitant une hormone… qui cible les zones du cerveau qui régulent l’appétit et la prise alimentaire », selon le rapport. La FDA explique. Les patients signalent une baisse d’appétit et une sensation de satiété plus rapide.

Leur popularité a conduit à une disponibilité limitée et à des pénuries. Les médicaments ne sont pas bon marché non plus. Sans couverture d’assurance, un approvisionnement mensuel coûte environ 1 000 $.