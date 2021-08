SPOOKY Nook Sports Center a été le site d’un tournoi de basket-ball qui est devenu violent.

Le dimanche 1er août 2021, un incident de masse a éclaté et a blessé plusieurs personnes au complexe de Pennsylvanie.

Spooky Nook Sports Center est en Pennsylvanie Crédit : Google Maps

Combien de personnes sont mortes lors de la fusillade de Spooky Nook ?

La police a reçu des rapports vers 14 h 22 faisant état de coups de feu dans le complexe et 12 personnes auraient été blessées mais aucune victime.

Plus tard, la police a déclaré qu’une bagarre avait éclaté pendant l’un des jeux et que bien que beaucoup aient entendu des coups de feu, personne ne pouvait voir une arme à feu et aucune victime n’avait été blessée par des coups de feu.

« Encore une fois, aucune victime par balle ; les seules blessures qui se sont produites étaient dues au chaos de centaines de personnes quittant l’établissement », a déclaré Diane E. Garber, coordonnatrice des services d’urgence pour le canton d’East Hempfield.

« Les gens ont rapidement aidé d’autres personnes à obtenir de l’aide, les gens ont rapidement quitté l’établissement, à ce stade, il n’y a aucune raison pour que la communauté se sente concernée. »

Six personnes ont été transportées à l’hôpital tandis que d’autres ont été soignées sur place après avoir été blessées par piétinement alors que tout le monde tentait de sortir du bâtiment.

Le Spooky Nook Sports Center rouvre-t-il après l’incident?

Le centre a publié des mises à jour sur Facebook tout au long de la journée afin que les gens puissent rester informés de la situation.

A partir de 18h56 dimanche, le centre restera fermé pour le reste de la journée et rouvrira le lundi 2 août 2021.

Alors que de nombreuses personnes ont entendu des coups de feu, la police n’a toujours pas pu trouver de témoins ayant vu une arme à feu alors qu’elle enquêtait.

Il y avait une forte présence policière à la suite de rapports de coups de feu au centre sportif Crédit : Instagram / mariahatzzzz

Qu’est-ce que le centre sportif Spooky Nook ?

Situé à Manheim, en Pennsylvanie, le Spooky Nook Sports Center est le plus grand complexe sportif en salle des États-Unis, selon leur site Web.

Il abrite de nombreux terrains pour différents sports, notamment le hockey sur gazon, le football et le football, ainsi que des installations de remise en forme, des aires de restauration et des arcades.

« En tant que plus grand complexe sportif en salle des États-Unis, nous proposons un large éventail de services différents pour développer le travail d’équipe et vous mettre au défi de vous dépasser chaque jour », indique leur site Web. « Lorsque vous utilisez nos services pour vous améliorer, vous remarquerez une amélioration significative de vos performances sportives et de votre image de soi.

L’établissement dispose également d’un hôtel sur place où les clients ont accès à l’installation et à des cours d’exercice.