DIVERSES émeutes pénitentiaires en Équateur ont coûté la vie à près de 80 détenus.

Les autorités locales ont maintenant repris le contrôle des centres de détention dans trois villes différentes après des jours de troubles.

Combien de personnes sont mortes dans les émeutes des prisons en Équateur?

Près de 80 détenus sont morts à la suite de plusieurs violentes émeutes dans plusieurs prisons équatoriennes.

L’agence responsable des prisonniers a affirmé que 37 d’entre eux étaient morts dans la ville de Guayaquil, 34 dans la ville de Cuenca et huit dans la ville centrale de Latacunga.

Que s’est-il passé lors de l’émeute de la prison en Équateur?

Des combats coordonnés auraient éclaté dans les ailes à sécurité maximale des centres de détention alors que des gangs rivaux se battaient pour le leadership.

Les émeutes ont eu lieu après qu’une recherche d’armes a été effectuée lundi dans les centres, selon les autorités.

Après trois jours de chaos, les autorités ont pu prendre le contrôle de la situation.

Des images de la télévision locale du 22 février montrent des prisonniers sautant de hauts murs et d’autres forçant les portes de la prison à s’ouvrir.

Les détenus ont été arrêtés par la police et les militaires.

Des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux ont commencé à circuler et à montrer des détenus présumés qui avaient été décapités et démembrés entourés de flaques de sang.

La zone de sécurité maximale de la prison abrite des détenus liés aux meurtres, au trafic de drogue, à l’extorsion et à d’autres crimes.

Le président Lenín Moreno a déclaré l’état d’urgence du système pénitentiaire national et a ordonné de nouvelles mesures de sécurité.

Moreno a tweeté: «À la suite des violentes émeutes perpétrées aujourd’hui parmi les gangs dans trois des prisons du pays, j’ai ordonné (au ministère de la Défense) d’exercer un contrôle strict des armes à feu, des munitions et des explosifs dans les zones environnantes des établissements pénitentiaires.

De même, une émeute en décembre 2020 impliquant plusieurs centres de détention a coûté la vie à près de 11 détenus en raison d’affrontements entre les prisonniers.