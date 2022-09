Le 11 SEPTEMBRE 2001 est un jour dont on se souviendra toujours après les attentats terroristes survenus aux États-Unis.

2022 marque le 21e anniversaire des attentats et les Américains continuent de se souvenir des vies qui ont été perdues à ce jour.

Photo du World Trade Center après avoir été touché

Combien de personnes sont mortes dans les attentats du 11 septembre ?

Le 11 septembre était une série de quatre attentats terroristes coordonnés qui auraient été financés par Oussama ben Laden d’Al-Qaïda.

Après avoir détourné quatre avions de ligne américains, les terroristes ont mis le cap sur Washington DC et New York.

Ce jour-là, 2 996 personnes ont perdu la vie entre les attentats du Pentagone, du World Trade Center et des tours jumelles.

La répartition des décès comprend:

19 pirates de l’air terroristes

2 763 civils au World Trade Center

189 personnes au Pentagone

44 personnes sur le vol 93

En plus de près de 3 000 morts, 25 000 autres ont été blessés.

Après les attentats, le président George W. Bush a envoyé des troupes en Afghanistan pour traquer Ben Laden, où il est resté en liberté jusqu’au 2 mai 2011.

Après sa mort, l’ancien président Barack Obama a annoncé qu’il commencerait à retirer ses troupes du pays, ce qui a finalement été achevé en août 2021.

Y avait-il un quatrième avion ?

Alors que seulement trois avions se sont écrasés sur des bâtiments, un quatrième avion a été détourné par les terroristes.

Le vol United Airlines 93 était un vol intérieur prévu pour voler du New Jersey à San Francisco qui a été détourné peu de temps après son décollage.

Suite aux actions rapides des 40 civils à bord de l’avion, ils ont pu écraser l’avion dans un champ du comté de Somerset, en Pennsylvanie.

Alors que les 44 passagers, y compris les quatre pirates de l’air, ont été tués, ils ont empêché le vol d’atteindre sa cible.

À ce jour, les experts ne sont toujours pas sûrs de sa cible, mais beaucoup supposent qu’il s’agissait soit de la Maison Blanche, soit du Capitole des États-Unis.

Un homme se tient dans les décombres et appelle pour demander si quelqu’un a besoin d’aide, après l’effondrement de la première tour du World Trade Center le 11 septembre 2001, à New York Crédit : EPA

Le président Joe Biden a-t-il ordonné la publication de documents classifiés sur le 11 septembre ?

Dans le cadre de la campagne du président Biden, il a promis de travailler à la publication des enregistrements du 11 septembre afin que les Américains puissent connaître toute la vérité.

À l’approche du 20e anniversaire, de nombreuses familles avaient précédemment déclaré qu’elles ne voulaient pas de Biden à Ground Zero à moins qu’il ne publie les informations que le gouvernement avait précédemment bloquées.

Le 3 septembre 2021, Biden a ensuite signé un décret exécutif, donnant au procureur général six mois pour déclassifier les documents.

“Les informations collectées et générées dans le cadre de l’enquête du gouvernement des États-Unis sur les attentats terroristes du 11 septembre doivent désormais être divulguées, sauf lorsque les raisons les plus fortes possibles en décident autrement”, a déclaré Biden dans un communiqué.

“Le décret oblige le procureur général à publier les documents déclassifiés au cours des six prochains mois.”

“Mon cœur continue d’être avec les familles du 11 septembre qui souffrent, et mon administration continuera de s’engager respectueusement avec les membres de cette communauté. J’accueille leurs voix et leurs idées alors que nous traçons la voie à suivre”, a poursuivi Biden.

Les documents devraient contenir des informations sur l’implication de l’Arabie saoudite dans les attentats alors que les familles cherchent à poursuivre le pays, affirmant qu’elles étaient complices.

“Alors que nous approchons du 20e anniversaire de cette terrible journée, les familles de ceux qui ont été tués, et tous les Américains, ont le droit de connaître toute l’histoire, et le passage du temps a atténué les inquiétudes concernant les sources et les méthodes”, a déclaré le représentant Adam. Schiff, président du House Intelligence Committee a ajouté.