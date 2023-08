Combien de personnes se rendent au travail au Canada, selon StatCan

Un plus grand nombre de Canadiens se rendront à leur travail en 2023 par rapport aux années précédentes, alors que la flexibilité du travail à domicile, devenue populaire pendant la pandémie, diminue partout au pays, selon un rapport de Statistique Canada.

En mai 2023, quatre Canadiens sur cinq se rendaient au travail à l’extérieur de leur domicile, selon le rapport. Il s’agit d’une augmentation de 3,3 millions de personnes par rapport à 2021 et de 457 000 personnes par rapport à 2016.

Les données montrent que les Canadiens commencent à reprendre leurs déplacements quotidiens, ce qui est en partie dû au fait que certaines entreprises mettent en œuvre des approches de travail hybrides ou en personne.

« La récente augmentation des déplacements domicile-travail s’explique en partie par une baisse de la proportion de Canadiens travaillant à domicile ainsi que par une croissance démographique historiquement élevée et des gains marqués dans l’emploi total », indique le rapport publié mardi.

L’agence statistique a énuméré un certain nombre de raisons expliquant pourquoi les habitudes de déplacement changent, notamment les pratiques commerciales, l’urbanisation, les infrastructures de déplacement et les finances personnelles.

LES RESTRICTIONS PANDÉMIQUES EN GRANDE PARTIE LA RAISON

Pendant deux ans, les employés qui pouvaient travailler à domicile l’ont fait pour se conformer aux ordonnances et restrictions de séjour à domicile.

En 2020, environ 37 pour cent de la main-d’œuvre canadienne travaillait à domicile.

À mesure que les restrictions de santé publique se sont assouplies en 2021, le changement radical du mode de vie s’est reflété dans les données sur les déplacements domicile-travail, qui montraient que près d’une personne sur quatre (24,3 %) travaillait « habituellement » à domicile à l’époque.

« Cette proportion était tombée à 22,4 pour cent en mai 2022, parallèlement au retour progressif au travail en personne à mesure que les infections au COVID-19 diminuaient et que les restrictions de santé publique étaient levées », indique le rapport de 2023.





Les secteurs qui ont connu une augmentation du travail à l’extérieur du domicile comprennent l’administration publique, la culture de l’information et les loisirs, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques, selon StatCan.

En mai 2016, StatCan a enregistré 15,5 millions de navetteurs partout au pays, et en mai 2023, ce nombre a augmenté de 3 pour cent. La croissance de la population et de l’emploi pourrait expliquer cette différence, selon StatCan.

LES AUTOMOBILES DOMINENT LES NAVETTEURS CANADIENS

La majorité des Canadiens continuent d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail, selon les données de mai 2023 de StatCan.

Une augmentation de l’utilisation de véhicules personnels a été observée en Ontario, en Alberta et à l’Île-du-Prince-Édouard par rapport aux données de mai 2022.

Huit navetteurs sur dix utilisent une voiture, un camion ou une fourgonnette comme conducteur ou passager pour se rendre à leur travail au Canada. La proportion de personnes se déplaçant uniquement en voiture a ralenti, détaille le rapport.

En mai 2021 et 2022, il y avait plus de personnes se rendant au travail en voiture qu’en 2023.

Le rapport indique que cela « pourrait être lié à une baisse plus notable de l’utilisation des transports en commun par les travailleurs pendant la pandémie en raison du désir d’éviter les espaces bondés où la distanciation sociale serait difficile ». Cela semble être corroboré par les données de mai 2023, qui montrent une augmentation de l’utilisation des transports en commun, selon le rapport.

L’UTILISATION DES TRANSPORTS EN HAUSSE

Entre mai 2021 et 2023, le nombre de personnes utilisant les transports en commun a augmenté de 63,6 %. Au cours de la même période, le nombre d’automobilistes a augmenté de 24,2 pour cent.

En mai 2023, environ 1,6 million de personnes se rendaient au travail principalement en utilisant les transports en commun, contre 1,3 million de personnes un an auparavant.

« Malgré la récente augmentation, l’utilisation des transports en commun parmi les navetteurs en mai 2023 est restée inférieure à son niveau d’avant la pandémie de mai 2016 », note le rapport.

Il y a eu une augmentation notable de l’utilisation des transports en commun en Ontario et en Colombie-Britannique. et au Québec, indique le rapport, avec des augmentations plus faibles observées en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick.

Les plus grandes villes du Canada ont connu les plus forts rebonds du transport en commun en mai 2023, Toronto ayant enregistré une augmentation de 92 pour cent, Vancouver une augmentation de 89,7 pour cent et une augmentation de 24,8 pour cent à Montréal par rapport à mai 2021.

AUGMENTATION DE LA DURÉE DES TRAJETS

Avec une augmentation du nombre de personnes faisant la navette, les Canadiens ont déclaré passer de plus longues périodes de temps sur la route.

Selon StatCan, le nombre de travailleurs effectuant un trajet de plus de 60 minutes entre mai 2021 et 2023 a augmenté de 51,7 pour cent.

« Les navetteurs en voiture n’étaient pas les seuls à constater cette augmentation : en mai 2023, 1,4 million de travailleurs effectuaient de longs trajets, tous modes de transport confondus », indique le rapport.

En voiture, il fallait en moyenne aux Canadiens environ 24,5 minutes pour se rendre au travail en 2023, soit environ 1,6 minute de plus qu’en 2021.

« Pour les usagers des transports en commun, le temps de trajet moyen est resté pratiquement inchangé au cours de la même période, à 42,2 minutes », indique le rapport.