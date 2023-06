Combien de personnes regardent la Coupe du monde féminine ?

La Coupe du monde féminine compte certainement beaucoup de monde qui la regarde tous les quatre ans. Selon la plupart des témoignages, ce nombre continue de croître à chaque fois. L’investissement continu dans le football féminin a profité aux États-Unis et à son public. Avec plus de succès sur le terrain pour l’USWNT, plus d’Américains se sont mis à l’écoute.

Nous observons maintenant la même tendance en Europe. Non seulement la qualité de la concurrence s’améliore. De plus en plus de gens font un effort conscient pour regarder le football féminin international. Par exemple, la finale de l’Euro féminin de l’UEFA 2022 entre l’Angleterre et l’Allemagne a été l’événement sportif le plus regardé en Allemagne cette année. Rappelons qu’il y avait aussi une Coupe du monde masculine. Certes, l’Allemagne n’a pas bien fait au Qatar, puisqu’elle s’est retirée en phase de groupes.

Cependant, malgré le succès de l’Euro féminin et de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, les diffuseurs européens hésitent à dépenser gros pour la Coupe du monde féminine. Ils craignent qu’il n’y ait pas assez de gens qui regardent pour le rendre rentable en fonction de ce que demande la FIFA. En réponse, le président de la FIFA, Gianni Infantino, menace les nations européennes d’un black-out total sur le tournoi.

Combien de fans de football regardent la Coupe du monde féminine ?

Si l’on se réfère au tournoi le plus récent, un nombre record de téléspectateurs ont suivi la Coupe du monde en France en 2019. Selon la FIFA, 1,12 milliard de personnes ont suivi le tournoi 2019. La plupart de ces émissions étaient diffusées à la télévision, tandis que 481,5 millions de personnes avaient accès à une couverture sur les plateformes numériques.

Ce nombre est quelque peu difficile à quantifier vraiment. La FIFA affirme que 993 millions de personnes ont regardé la Coupe du monde. Cependant, sa mesure pour ce chiffre correspond à des individus uniques qui regardent à la maison sur la télévision linéaire. Il peut ne pas tenir compte du streaming ou des personnes qui regardent en groupe dans des pubs ou des restaurants, par exemple. De plus, une minute du tournoi de 52 matchs n’est pas beaucoup de temps du tout.

États-Unis

Une meilleure façon de comprendre combien de personnes regardent la Coupe du monde féminine serait match par match. Aux États-Unis, l’audience de la finale 2019 sur FOX a culminé à plus de 20 millions de téléspectateurs à la fois. Pourtant, il s’agit d’une baisse par rapport à 2015, qui a battu le record du match de football le plus regardé de l’histoire des États-Unis. Ce match, lorsque l’USWNT a battu le Japon à Vancouver, a attiré un public d’un peu moins de 27 millions de personnes aux États-Unis.

La Coupe du monde féminine 2019 a vu une augmentation globale de l’audience par rapport aux tournois précédents. De plus, l’audience des femmes en 2019 a augmenté de 22% par rapport à la Coupe du monde masculine de 2018. Pour être juste envers le public, cependant, cette Coupe du monde n’avait pas l’USMNT, ce qui a peut-être entraîné les téléspectateurs.

Reste du monde

En ce qui concerne l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Afrique et l’Australie qui regardent la Coupe du monde féminine, le tournoi de 2019 a connu un bond massif par rapport à 2015. La FIFA a utilisé une portée de 20 minutes à domicile pour cette statistique, qualifiant peut-être mieux les données. En Amérique du Sud, la pénétration de 20 minutes était de 117,8 millions. Une grande partie de cela est venue parce que le tournoi n’était pas caché derrière la télévision payante. L’Asie était deuxième parmi toutes les régions avec 152,2 millions de personnes ayant regardé au moins 20 minutes du tournoi. Cependant, ce n’était pas une augmentation significative, ce qui témoigne de la popularité du football féminin en Asie.

Enfin, l’Europe a eu la plus grande audience pendant au moins 20 minutes. 166,6 millions de personnes ont regardé la Coupe du monde féminine en 2019, soit une augmentation de 136 % par rapport à 2015. Certes, la compétition se déroulait en Europe, donc davantage d’équipes européennes étaient impliquées. Mais, le succès des Pays-Bas, de l’Angleterre et de la Suède a propulsé le public. Pour référence, sept des huit quarts de finalistes du tournoi 2019 venaient d’Europe.

Au total, 540 millions de personnes du monde entier ont regardé la Coupe du monde féminine 2019 pendant une période prolongée. Neuf matchs du tournoi ont attiré en moyenne plus de 25 millions de spectateurs en direct. Les temps forts de cette rencontre ont été la finale et un affrontement en huitièmes de finale entre le Brésil et la France, pays hôte. La finale a attiré en moyenne 82,18 millions de spectateurs, tandis que le dernier match a attiré en moyenne 60,67 millions. Notez qu’il s’agit de moyennes et qu’elles ont culminé à certains moments.

