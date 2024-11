Combien de personnes ont voté par anticipation dans le comté de Tarrant avant le jour du scrutin du 5 novembre

Plus de 600 000 personnes ont voté par anticipation, en personne, dans le comté de Tarrant avant le jour du scrutin du mardi 5 novembre.

Le vote anticipé en personne s’est déroulé du 21 octobre au 1er novembre. Au cours de la période de 12 jours, Le comté de Tarrant a vu 635 162 premiers électeurs en personneselon les décomptes quotidiens non officiels du service électoral du comté de Tarrant. 24 649 autres personnes ont voté par correspondance entre le 25 septembre et le 1er novembre.

La participation au vote anticipé en personne représente environ 48 % de tous les électeurs inscrits dans le comté de Tarrant. Lorsque vous ajoutez les bulletins de vote par correspondance, environ 50 % des électeurs inscrits du comté de Tarrant avaient voté au 1er novembre.

Le dernier jour du vote anticipé en personne, le vendredi 1er novembre, a attiré le plus grand nombre d’électeurs anticipés en personne : 64 170 personnes.

Les électeurs de tout l’État se rendent aux urnes pour choisir le président et le Sénat américain.

Une moyenne de 538 sondages récents place l’ancien président Donald Trump, un républicain, devant la vice-présidente Kamala Harris, une démocrate. d’environ 7 points.

La moyenne des sondages montre une course serrée pour le Sénat américain entre le sénateur sortant Ted Cruz, un républicain, devant le représentant américain Colin Allred, un démocrate, d’environ 3 points. Tous deux se trouvaient récemment à Fort Worth pour lancer leurs derniers appels aux électeurs.

Au niveau local, les résidents du comté de Tarrant voteront également pour les représentants de la Chambre des représentants des États-Unis, qu’ils aimeraient voir à l’Assemblée législative du Texas, ainsi que pour les responsables du comté, comme le commissaire du comté et le shérif.

Qui a voté tôt ?

Une analyse de la participation au vote anticipé par le consultant politique républicain Derek Ryan continue de suggérer un avantage républicain au Texas.

En examinant l’historique des électeurs au cours des quatre derniers cycles électoraux, 31 % des Texans qui ont voté au cours des 11 premiers jours du vote anticipé n’avaient participé qu’aux primaires du GOP, et 21 % n’avaient participé qu’aux primaires démocrates.

Trente-cinq pour cent n’avaient voté que lors d’élections générales et 11 pour cent n’avaient aucun historique de vote.

Le comté de Tarrant reflète largement l’État. Selon l’analyse de Ryan, 29 % des résidents du comté de Tarrant qui ont voté au cours des 11 premiers jours du vote anticipé n’avaient participé qu’aux primaires du GOP, et 21 % n’avaient participé qu’aux primaires démocrates.

Trente-sept pour cent n’avaient voté que lors d’élections générales et 10 pour cent n’avaient aucun historique de vote.

Comment se situe la participation au vote anticipé par rapport à 2020 ? 2016 ?

Il est difficile de comparer directement la participation électorale anticipée lors des élections de 2020 et 2024, car la période de vote anticipé a été plus longue en 2020, alors que les électeurs ont voté pendant la pandémie de COVID-19, avec Trump et le président Joe Biden, un démocrate, en tête. du billet

Avec cette mise en garde : En 2020, la participation au vote anticipé en personne représentait environ 55 % de tous les électeurs.selon les chiffres du service électoral du comté de Tarrant. Environ 65 000 bulletins de vote par correspondance supplémentaires ont été renvoyés entre le 21 septembre et le 30 octobre, dernier jour du vote anticipé en personne cette année-là, selon un décompte quotidien non officiel du service électoral du comté de Tarrant.

En 2016, lorsque Trump se présentait contre la candidate démocrate et ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, les premiers électeurs se sont constitués en personne. environ 44 % de tous les électeurs inscrits du comté de Tarrant. Environ 34 000 bulletins de vote par correspondance supplémentaires ont été renvoyés entre le 3 octobre et le 4 novembre, date à laquelle le vote anticipé en personne a pris fin.

Le comté de Tarrant compte environ 243 000 électeurs inscrits de plus qu’en 2016 et environ 112 000 de plus qu’en 2020.

Lieux de vote anticipé du comté de Tarrant avec le taux de participation le plus élevé

Les lieux de vote suivants ont enregistré le taux de participation le plus élevé :

Hôtel de ville de Keller (1100, promenade Bear Creek, Keller) – 25 291 Bibliothèque de la succursale de Summerglen (4205, boulevard Basswood, Fort Worth) – 22 985 Bibliothèque de la succursale du Triangle d’Or (4264, boulevard du Triangle d’Or, Fort Worth) – 22 917 Dionne Phillips Bagsby Palais de justice secondaire du sud-ouest (6551, chemin Granbury, Fort Worth) – 22 671 Bibliothèque publique de Grapevine (1201, voie municipale, Grapevine) – 21 410

Lieux de vote anticipé du comté de Tarrant avec le taux de participation le plus faible

Les lieux de vote suivants ont enregistré le taux de participation le plus faible :

Théologique baptiste du sud-ouest (4521, avenue Frazier, Fort Worth) – 2 136 Centre communautaire de Worth Heights (3551 New York Avenue, Fort Worth) – 2 246 Campus sud du Collège du comté de Tarrant (5301 Campus Drive, Fort Worth) – 3 066 Centre communautaire Northside (1100 NW 18th Street, Fort Worth) – 3 713 Centre électoral du comté de Tarrant (2700, rue Premier, Fort Worth) – 3 902

Jour d’élection dans le comté de Tarrant

Vous n’avez pas voté tôt ? Les bureaux de vote sont ouverts le jour du scrutin, le mardi 5 novembre, de 7 h à 19 h. Les électeurs du comté de Tarrant peuvent se rendre dans n’importe quel bureau de vote du comté qui leur convient.