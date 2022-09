Combien de personnes obtiendront une remise de prêt étudiant dans chaque État

La Maison Blanche a publié mardi une analyse du nombre de personnes dans chaque État susceptibles de bénéficier de son plan d’annulation de prêt étudiant, y compris un décompte des emprunteurs qui ont reçu une subvention Pell.

Plus de 3,5 millions de personnes sont éligibles à l’annulation de la dette en Californie, et au Texas, au nord de 3 millions, selon l’estimation réalisée par le département américain de l’Éducation.

Il n’y a pas de précédent pour l’allégement de prêt radical que le président Joe Biden a annoncé le mois dernier, qui peut coûter jusqu’à 1 000 milliards de dollars. Dans le cadre de l’action de l’administration Biden, la plupart des emprunteurs seront éligibles jusqu’à 10 000 $ en annulation s’ils ne l’ont pas fait recevoir une subvention Pellqui est un type d’aide disponible pour les étudiants de premier cycle à faible revenu, et jusqu’à 20 000 $ s’ils le faisaient.

La plupart des bénéficiaires de la bourse Pell proviennent de familles dont le revenu est inférieur à 60 000 $, explique Mark Kantrowitz, expert en enseignement supérieur.

Les emprunteurs devraient pouvoir demander une remise en octobre, et quelque 8 millions de personnes pourraient voir leurs prêts automatiquement compensés car le gouvernement dispose déjà de leurs données sur les revenus. L’allégement est limité aux personnes ne gagnant pas plus de 125 000 $ par an ou aux ménages gagnant moins de 250 000 $.

La représentante Ayanna Pressley, D-Mass., Défenseur de longue date de l’annulation des prêts étudiants, a déclaré qu’elle était devenue émotive en regardant les chiffres. Dans son état, environ 813 000 personnes seront touchées.