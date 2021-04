Cela fait des mois que la première personne a reçu un vaccin COVID-19, et des centaines de millions de doses ont été distribuées – mais la distribution des vaccins n’a pas été égale dans le monde.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont fait des progrès rapides dans la vaccination de leurs populations. Des millions de vaccins ont été administrés aux Américains, classant les États-Unis parmi les meilleurs pays avec l’un des taux de vaccination les plus élevés pour 100 personnes.

Mais comme les pays plus riches obtiennent plus de doses que ce dont leurs populations ont besoin, de nombreux pays plus pauvres n’ont pas encore déclaré une seule dose administrée.

«Nous avons encore du chemin à parcourir», a déclaré Krutika Kuppalli, vice-présidente du comité de santé mondiale de l’Infectious Diseases Society of America, interrogée sur la vaccination mondiale actuelle. « Il y a encore un certain nombre de pays qui n’ont même pas commencé à vacciner les gens. »

« J’ai de la chance car je vis ici aux États-Unis et j’ai accès aux médicaments », a déclaré Kuppalli. Elle dit que l’accès à des médicaments vitaux « ne devrait pas être déterminé parce que je suis né ici ou si né dans un autre pays. «

Taux de vaccination mondiaux contre le COVID-19

Israël a été le leader mondial de la vaccination de sa population contre le COVID-19, suivi des Émirats arabes unis et du Chili. Plus de la moitié de la population israélienne a été au moins partiellement vaccinée.

Les prestataires de soins de santé bien formés du pays et un système de santé communautaire numérisé qui peut identifier les personnes à haut risque ont été des facteurs majeurs de succès, selon les experts de la santé israéliens. Le pays a également une tradition d’exercices périodiques de préparation aux situations d’urgence.

Les Émirats arabes unis n’ont pas été loin derrière. Il compte à peu près la même population qu’Israël et contribue à son rythme de vaccination rapide à une action gouvernementale coordonnée, à un leadership fort, à des campagnes de sensibilisation du public et à des procédures d’enregistrement de vaccination simples à l’aide d’une application du ministère de la Santé.

L’écart entre les pays

Les pays à revenu élevé ne représentent que 16% de la population mondiale, mais certains d’entre eux ont acheté suffisamment de vaccins pour couvrir leur population plus de deux fois.

Selon une étude de l’équipe politique de l’ONE, les pays les plus riches du monde ont collectivement acheté 1 milliard de doses de plus que ce dont leurs citoyens ont besoin. Le reste du monde n’a pu obtenir que 2,5 milliards de doses – pas assez pour vacciner leurs populations.

Couverture vaccinale par niveau de revenu du pays

Bientôt, les États-Unis auront un excédent de vaccins, disent les experts.

«Nous allons avoir une offre supérieure à la demande, entre maintenant et la mi-mai», a déclaré à USA TODAY fin mars Ezekiel Emanuel, un expert en politique de la santé et professeur à l’Université de Pennsylvanie qui a conseillé la transition du président Joe Biden.

Emanuel a déclaré que les États-Unis devraient envoyer les vaccins en excès à l’étranger. «Nous ne pouvons pas arrêter de produire (des vaccins) et nous ne pouvons pas nous reposer sur notre approvisionnement. Cela n’a aucun sens et ce n’est pas éthique », a-t-il déclaré.

Pourcentage de la population couverte par les achats de vaccins

«Si d’autres pays ne sont pas vaccinés, ce n’est pas bon pour la santé du monde», a déclaré Emanuel. «Et ce n’est pas bon pour revenir à la normale, car si vous voulez revenir à la normale, une partie de cela est le commerce, les voyages, l’éducation et d’autres échanges. Tout cela nécessite une vaccination dans le monde entier. »

Le risque d’iniquité vaccinale

Les modèles suggèrent que même si les pays à revenu élevé sont entièrement vaccinés d’ici le milieu de cette année mais que les pays en développement ne parviennent à vacciner que la moitié de leur population, l’économie mondiale pourrait perdre environ 4 billions de dollars.

Pourcentage de la population au moins partiellement vaccinée par niveau de revenu du pays

Un autre danger que peuvent poser des taux de vaccination inégaux dans le monde est l’émergence de nouvelles variantes. Plus la période de propagation communautaire soutenue est longue, plus le virus est susceptible de muter. Les variants mutés de la population non vaccinée pourraient être capables d’infecter ceux de la population vaccinée.

Les vaccins qui sont actuellement en développement ou qui ont été approuvés devraient fournir au moins une certaine protection contre les nouvelles variantes de virus, selon l’Organisation mondiale de la santé. Cependant, il est important de limiter la propagation du virus afin de prévenir les mutations susceptibles de réduire l’efficacité des vaccins existants. À mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, la circulation du virus devrait diminuer, ce qui entraînera alors moins de mutations.

Selon Kuppalli, l’expert en maladies infectieuses, les personnes vaccinées pourraient se rendre dans une autre partie du monde, être exposées à une nouvelle souche du virus non couverte par le vaccin, être infectées et la transmettre à d’autres personnes.

«C’est s’assurer que nous protégeons tout le monde. Il ne s’agit pas seulement de vie ou de mort, mais aussi de penser à la qualité de vie des gens après avoir été infectés par le COVID », a-t-elle ajouté.

Les pays à revenu faible et intermédiaire se sont largement appuyés sur COVAX, un programme soutenu par l’ONU et financé par des donateurs pour soutenir le développement et la livraison de vaccins COVID-19 aux pays à revenu faible et intermédiaire. Les pays plus riches peuvent acheter collectivement des vaccins, financer le développement et la fabrication de vaccins et assurer la vaccination dans les pays plus pauvres.

Le fonds prévoit de fournir 2 milliards de doses d’ici la fin de l’année, dans le but de couvrir au moins 20% de la population des pays participants. Mais les estimations les plus basses requises pour l’immunité collective commencent à 70%. Il y a également eu des retards dans les livraisons de vaccins.

«Les maladies infectieuses n’ont pas de frontières ni d’obstacles. COVID ne fait pas de discrimination en fonction du statut socio-économique, de la race, de l’appartenance ethnique. Donc, cela peut affecter n’importe qui », a déclaré Kuppalli. «Notre monde ne sera en sécurité que si tout le monde est protégé. C’est ainsi que nous arrêtons la pandémie. »

Diplomatie des vaccins

La Chine et la Russie ont envoyé leurs vaccins dans des dizaines de pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique latine.

La Chine a approuvé quatre de ses vaccins candidats, qui sont tous utilisés par d’autres pays. Elle a conclu des accords d’achat avec plus d’une douzaine de pays et fait don d’une partie des doses.

Les fabricants chinois de vaccins Sinopharm et Sinovac ont présenté des données sur leurs vaccins indiquant des niveaux d’efficacité compatibles avec ceux exigés par l’OMS.

Aucune donnée d’efficacité détaillée du vaccin de Sinopharm n’a été publiée, mais selon son développeur, Beijing Biological Products Institute, une unité de la filiale de Sinopharm China National Biotec Group), le vaccin était efficace à 79,34% pour empêcher les gens de développer la maladie sur la base de données intermédiaires.

Les essais Sinovac ont donné des résultats différents dans différents pays avec une efficacité comprise entre 50,65% et 83,5%.

La Russie a approuvé deux vaccins, dont un déjà utilisé dans deux douzaines de pays.

Le vaccin russe Spoutnik V était efficace à 91,6% contre le COVID-19 symptomatique et à 100% contre les maladies sévères et modérées, selon une analyse intermédiaire des résultats de l’essai de phase 3 du vaccin publié dans la revue médicale britannique Lancet.

«Nous assistons certainement à la diplomatie des vaccins, mais cela fait simplement partie d’une notion plus large bien établie appelée« soft power »», a déclaré Emanuel, l’ancien conseiller en santé de Biden.

Il a ajouté que de nombreux pays, y compris les États-Unis, ont utilisé le «soft power» pour renforcer les relations entre les pays, et un bon exemple serait le Plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida, une initiative lancée sous l’administration de George W. Bush pour aider à lutter contre le épidémie mondiale.

«Il n’est pas nouveau d’utiliser les soins de santé pour améliorer les relations avec d’autres pays», a déclaré Emanuel. «Le vaccin est juste un autre.»

Combien coûtent les vaccins par dose?

La plupart des vaccins actuellement utilisés nécessitent deux doses pour une vaccination complète.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford est le moins cher à seulement 4 $ par dose. La société s’est engagée à ne pas profiter du vaccin tant que durera la pandémie. Le vaccin peut également être conservé dans des réfrigérateurs normaux jusqu’à six mois, ce qui facilite son transport et sa distribution dans les pays en développement.

Dans le même temps, les vaccins ARNm de Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent une chaîne du froid complexe pour les distribuer en toute sécurité. Ce sont également les vaccins les plus chers. Jusqu’à présent, les entreprises vendent la majorité de leurs doses à des pays à revenu élevé, dont les États-Unis, le Canada et l’Union européenne.

Parce que les essais ont été menés différemment à des moments différents, les chiffres d’efficacité ne peuvent pas être directement comparés.

Les vaccins produits par Moderna et le partenariat Pfizer-BioNTech semblent être efficaces à 90% pour prévenir le COVID-19 dans un contexte réel.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford était efficace à 76% pour prévenir le COVID-19 symptomatique deux semaines après la deuxième dose et était efficace à 100% pour arrêter une maladie grave et une hospitalisation dans un essai clinique basé aux États-Unis, selon la société.

Le vaccin J&J s’est avéré efficace à 72% dans les maladies modérées à sévères et à 85% dans la prévention de la maladie la plus grave.

Où d’autres vaccins sont-ils utilisés?

Quand serons-nous tous vaccinés?

Aux États-Unis, tous les adultes sont désormais éligibles pour recevoir un vaccin COVID-19. Au rythme actuel de l’administration des vaccins, les États-Unis mettront encore quelques mois à vacciner complètement la majorité de leur population.

Selon l’analyse du Duke Global Health Innovation Center, plus de 12 milliards de doses pourraient être produites cette année, permettant de vacciner 70% de la population mondiale.

Cependant, il faudra peut-être encore des années à la majorité de la population mondiale pour se faire vacciner contre le COVID-19.

Les estimations montrent qu’il n’y aura pas suffisamment de doses de vaccin pour couvrir l’ensemble de la population mondiale d’ici au moins 2023, car seule une douzaine de pays ont actuellement la capacité de produire des vaccins contre le COVID-19.

Une proposition de suspension temporaire de certains droits de propriété intellectuelle sur les vaccins COVID-19 jusqu’à ce que l’immunité collective soit atteinte est désormais soutenue par une centaine de pays.

Il est également soutenu par une coalition d’organisations appelée la People’s Vaccine Alliance, qui comprend l’agence des Nations Unies sur le VIH / SIDA ONUSIDA et le groupe de défense des droits humains Amnesty International. Les discussions à l’Organisation mondiale du commerce sont en cours.