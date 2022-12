Combien de pénalités l’Argentine et Lionel Messi ont-ils infligées à la Coupe du monde 2022 ?

Lionel Messi a donné l’avantage à l’Argentine depuis le point de penalty contre la France lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au stade Lusail au Qatar.

Le capitaine argentin est intervenu et a réussi un coup de pied bas devant Hugo Lloris après 23 minutes de l’affrontement phare dimanche après que son ancien coéquipier de Barcelone Ousmane Dembele ait été jugé coupable d’avoir commis une faute sur Angel Di Maria.

Il s’agissait du cinquième penalty de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022, après avoir eu des tirs au but contre l’Arabie saoudite et la Pologne en phase de groupes, puis trois autres en phase à élimination directe – contre les Pays-Bas, la Croatie et maintenant la France.

Messi a pris les cinq et en a marqué quatre, avec son seul délit contre la Pologne alors que Wojciech Szczesny a fait un bel arrêt.

Ses cinq pénalités à Qatar 2022 sont les plus élevées par un joueur dans une seule édition de la Coupe du monde.

L’Argentine a également battu les Néerlandais lors d’une séance de tirs au but après avoir laissé filer une avance de 2-0 en quart de finale au stade Lusail, avec Messi également cadré.

Ce dernier but de Messi était son sixième au total à la Coupe du monde 2022 et le laisse sur la bonne voie pour remporter le Soulier d’or, à moins que son coéquipier du PSG Kylian Mbappe (sur cinq) ne puisse convertir plus tard dans le match.