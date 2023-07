Combien de matchs vaut Victor Wembanyama par rapport au total de victoires des Spurs?

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

La reconstruction des San Antonio Spurs a fait un grand pas dans la bonne direction lors du repêchage de la NBA lorsqu’ils ont sélectionné Victor Wembanyama avec le premier choix au total. Et ce soir, une nouvelle ère commence à San Antonio alors que Wemby entre sur le terrain pour le match de la NBA Summer League contre le deuxième choix au classement général Brandon Miller et ses Charlotte Hornets.

Les Spurs sont les favoris de 6,5 points pour les débuts de Victor et +1300 pour remporter le titre de la Summer League. Wembanyama a +1100 chances de remporter le titre de MVP du tournoi.

Mais peu importe les Spurs sont déjà gagnants.

Vingt-six ans après avoir décroché le premier choix au classement général et la possibilité de recruter Tim Duncan, membre du Temple de la renommée et quintuple champion du monde, les Spurs ont remporté la loterie du repêchage de 2023. Le phénomène français, Victor Wembanyama devient le nouveau pilier de la ville après avoir été repêché avec le premier choix au classement général.

À quel point était-il un slam dunk pour devenir n ° 1? Les chances de Wembanyama étaient aussi courtes que -20000 [$20,000 wins $100] être sélectionné en premier lors du repêchage de la NBA 2023.

Wembanyama, 19 ans, mesure 7 pieds 3 pouces avec une envergure de 8 pieds. Il court le sol comme un cerf et possède des capacités d’un autre monde pour quelqu’un de sa taille. Wemby gère le ballon comme un garde, le tire comme une aile et termine avec autorité comme un centre de la vieille école.

Nous savions que le jeune phénomène était une fatalité pour être le premier choix, mais quel genre d’impact sur les paris aura-t-il sur la saison à venir ?

« Je pense qu’il vaut environ 5,5 victoires », a déclaré Jeff Sherman, vice-président de la gestion des risques de Westgate SuperBook, à FOX Sports. « Les Spurs étaient si bas à leur plancher, il est donc plus facile pour un gars comme lui d’avoir un impact important. »

Le total médian de victoires de San Antonio en saison régulière était de 23,5 O / U avant la saison dernière, donc un total d’un peu moins de 30 est logique pour 2023-24.

« Trente victoires semble un peu élevé [in terms of booking bets] », a déclaré Sherman. « Mais c’est proche. Les Spurs ont assis leurs meilleurs joueurs sur le tronçon, et je suis sûr qu’ils dépenseront de l’argent pour ajouter un leadership vétéran.

« Peut-être qu’on ouvrira le 29.5. »

Il est facile de comparer le battage médiatique autour de Wembanyama au battage médiatique entourant LeBron James lorsqu’il est entré dans la ligue au début des années 2000. Les deux sont évidemment des joueurs très différents avec des compétences différentes, mais les similitudes de paris sont étrangement similaires.

Armés d’un total de 23,5 victoires, les Cleveland Cavaliers ont terminé un maigre 17-65 en 2002-03 et ont repêché LeBron avec le premier choix au total cet été-là. Les Cavs ont dépassé les attentes la saison suivante, terminant 35-47 et survolant le total de Las Vegas qui était fixé à…

… vous l’avez deviné, 29.5.

À quoi ressemble le succès de la saison recrue de Victor Wembanyama Craig Carton et Tim Hardaway Sr. expliquent à quoi ressemble une saison de recrue réussie pour Wemby.

« Les Spurs se sont montrés capables sans Wembanyama », a déclaré Tieme Wesselink, trader sportif de FOX Bet, par e-mail. « Ils ont construit un noyau de jeunes décent ces dernières années et chercheront à améliorer leur liste via l’agence libre et les métiers. »

Wembanyama a joué au basket-ball pour adultes en France et il a également participé aux Jeux olympiques. Il devra ajouter du poids et gagner du muscle, mais les Spurs [could win 10 more games] avec lui au bercail.

Avec le talent de Wembanyama et la magie de l’entraîneur-chef Gregg Popovich, je ne déteste pas nécessairement une pincée sur San Antonio pour atteindre 30 victoires la saison prochaine. Cependant, des douleurs de croissance inévitables surgiront et nous verrons bientôt comment Wembanyama gère le travail écran après écran après écran dans la NBA moderne.

Nous verrons également d’innombrables faits saillants de la prochaine grande star de la ligue, et je connais déjà des gars sages qui chercheront à parier les Spurs aux bons endroits en tant qu’outsiders à trois dollars ou plus sur la ligne d’argent la saison prochaine.

Mais c’est à peu près aussi loin que je suis prêt à aller.

Des attentes pour Victor Wembanyama à San Antonio ? Chandler Parsons rejoint Colin Cowherd pour discuter de leurs attentes pour Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs.

Il y a au moins 12 équipes dans l’Ouest qui auront une cote de puissance supérieure à celle de San Antonio d’ici octobre, il est donc difficile d’imaginer que les Spurs remportent les 40 matchs dont ils auront besoin pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Ne vous méprenez pas, j’ai adoré Wembanyama dire à ESPN, « il essaie de gagner une bague dès que possible », immédiatement après la loterie. C’est le genre de choses que vous voulez que les débutants disent et pensent. Mais je refuse de dépenser de l’argent pour San Antonio. Parier sur les Spurs pour remporter la Division Sud-Ouest, la Conférence Ouest ou le Trophée Larry O’Brien ?

Non merci.

Les Éperons [+25000 at FanDuel Sportsbook] ne remporteront pas de championnat NBA l’année prochaine, mais ils vont certainement dans la bonne direction pour l’avenir.

Sam Panayotovich est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il choisira probablement contre votre équipe préférée. Suivez-le sur Twitter @ jaillir .

