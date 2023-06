Combien de joueurs font la coupe à LACC?

Décomposer les règles de coupe de l’US Open pour voir combien de joueurs feront la coupe au Los Angeles Country Club et comment les règles se comparent à d’autres majors.

Avec la façon dont l’USGA gère souvent l’US Open, le simple fait de faire la coupe est l’un des tests ultimes du golf. Et avec le Los Angeles Country Club étant un nouveau lieu avec des conditions difficiles en soi, on s’attend à ce qu’il y ait un carnage à Los Angeles cette semaine pour le troisième championnat majeur de l’année.

Au cours des dernières années, nous avons vu des joueurs comme Bryson DeChambeau, Jon Rahm et Matt Fitzpatrick remporter l’US Open avec des scores modestes de -6, ce qui montre à quel point la ligne de coupe peut être élevée pour ce tournoi. Mais qu’en est-il des règles de coupe de l’US Open ? Combien de joueurs feront la coupe au LACC et que nous dit l’histoire sur où sera la ligne?

Jetons un coup d’œil à tout cela, en commençant par le nombre de joueurs qui font la coupe à l’US Open.

Règles de coupe de l’US Open: combien de joueurs font la coupe au Los Angeles Country Club?

Les règles de l’US Open sont que les 60 meilleurs joueurs et les égalités après les deux premiers tours se rendront au week-end pour concourir pour la victoire. C’est un nombre légèrement inférieur à celui que nous voyons sur les événements réguliers du PGA Tour, qui affrontent le Top 65 et se rattachent aux deux derniers tours.

Pendant ce temps, les autres championnats majeurs diffèrent également des règles de coupe de l’US Open. Le championnat PGA et l’Open Championship prennent tous deux les 70 meilleurs joueurs et les égalités des deux premiers tours tandis que les Masters, avec de loin le plus petit champ des quatre majors, ne prennent que le Top 50 et les égalités.

Quelle était la ligne de coupe de l’US Open en 2022, 2021 et 2020

L’une des nombreuses choses pour lesquelles l’US Open est célèbre – ou peut-être tristement célèbre – est que l’USGA rend la vie misérable pour les joueurs tout au long de la semaine. Par la suite, il n’est pas surprenant que nous ayons vu la ligne de coupe devenir assez élevée, même ces dernières années.

Lors du tournoi 2022 au Country Club, la ligne de coupe était à +3 et 64 joueurs ont pu participer aux deux derniers tours de jeu. L’année précédente à Torrey Pines, il était encore plus élevé avec la ligne à +4 pour entrer dans le week-end, ce que 71 joueurs ont fait. Et en 2020, au Winged Foot notoirement difficile, la ligne de coupe était un ridicule +6 avec 62 joueurs pouvant jouer les deux derniers tours.

Pour en savoir plus sur le PGA Tour, l’US Open, la Ryder Cup et plus encore, assurez-vous de suivre FanSided et restez à l’écoute de notre hub de golf pour toutes les dernières nouvelles et résultats.