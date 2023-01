Combien de Grammys Harry Styles a-t-il ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit image : Robert Gauthier/Los Angeles Times/Shutterstock

Harry Styles est nominé pour six prix aux 65e Grammy Awards.

Il n’a jamais remporté de Grammy lorsqu’il faisait partie des One Direction.

Son album, La maison d’Harrya été nominé pour l’album de l’année en 2023.

Il est indéniable que Styles Harry est l’une des plus grandes pop stars de la planète. L’ancien Une direction Le chanteur est devenu un artiste solo dynamique avec ses premiers succès comme “Sign of the Times”, “Adore You”, “Golden” et “Watermelon Sugar”. Avec la sortie de son album 2022 La maison d’Harry, Harry a cimenté son statut d’artiste solo à succès. L’album certifié Platine comprenait des singles à succès comme “Late Night Talking”, “Music For A Sushi Restaurant” et sans doute le plus grand succès de cette année, “As It Was”.

Ajoutez à cela ses innombrables concerts à guichets fermés et le nombre croissant de disques d’or et de platine, et il est clair que cet homme est l’une des étoiles brillantes de la galaxie de la musique pop. Cependant, sa lumière n’a pas brillé aussi fort en ce qui concerne les Grammy Awards. En 2023, Harry Styles n’a été nominé que pour neuf prix Grammy – dans toute sa carrière. Son mandat dans One Direction n’a jamais produit une seule nomination aux Grammy Awards, et il lui faudrait se lancer en solo avant de tenir le gramophone d’or.

“Bien que 1D n’ait pas encore reçu de nomination, nous voulons juste souligner que les GRAMMY sont en effet favorables aux groupes de garçons”, a écrit Grammys.com dans une lettre à un fan dans une colonne “Ask The GRAMMYs” de 2014. “Après tout, deux des plus grands groupes de garçons de tous les temps – Garçons de la rue et ‘N Sync – a marqué respectivement sept et huit nominations aux GRAMMY en carrière. Et les One Direction Souvenirs de minuit, qui a été publié le 25 novembre 2013, sera dans la période d’éligibilité pour les 57e GRAMMY Awards. Spoiler alert : ils n’ont pas obtenu de nomination.

Cependant, Harry fait être nominé pour les Grammy Awards 2023. Remportera-t-il certaines des plus grandes récompenses le 5 février ? Et combien en a-t-il gagné jusqu’à présent ? Continuez à lire pour le découvrir.

Nominations aux Grammy Awards 2023 de Harry Styles

Harry Styles est en lice pour six prix aux Grammys 2023, ce qui porte son nombre total de nominations à 9. En 2023, Harry est en lice pour de grands prix.

Disque de l’année : “As It Was” de Harry concourra pour le disque de l’année, aux côtés Abba “Ne me ferme pas”, Adèle “C’est facile pour moi”, Beyoncé “Brise mon âme”, Mary J. Blige ‘s “Bonjour Magnifique,” Brandi Carlile pi. Ludacris “Toi et moi sur le rocher”, Chat Doja “Femme”, Steve Lacy “Mauvaise habitude” Kendrick Lamar “The Heart Part 5” et Lizzo ‘s “À propos de putain de temps.

: “As It Was” de Harry concourra pour le disque de l’année, aux côtés “Ne me ferme pas”, “C’est facile pour moi”, “Brise mon âme”, ‘s “Bonjour Magnifique,” pi. “Toi et moi sur le rocher”, “Femme”, “Mauvaise habitude” “The Heart Part 5” et ‘s “À propos de putain de temps. Album de l’année : l’album d’Harry La maison d’Harry aura du mal à l’album de l’année. Il est en concurrence avec Abba (Voyage), Adèle (30), Mauvais lapin (Un Verano Sin Ti), Beyonce (Renaissance), Mary J. Blige (Bonjour beauté), Brandi Carlile (En ces jours silencieux), Jeu froid (Musique des sphères), Kendrick Lamar (M. Morale et les grands pas), et Lizzo (Spécial).

: l’album d’Harry La maison d’Harry aura du mal à l’album de l’année. Il est en concurrence avec Abba (Voyage), Adèle (30), (Un Verano Sin Ti), Beyonce (Renaissance), Mary J. Blige (Bonjour beauté), Brandi Carlile (En ces jours silencieux), (Musique des sphères), Kendrick Lamar (M. Morale et les grands pas), et Lizzo (Spécial). Chanson de l’année : « As It Was » tentera de revendiquer la chanson de l’année, mais il doit vaincre une concurrence féroce : « ABCDEFU » ( GAILLE ), “About Damn Time” (Lizzo), “Trop bien (version 10 minutes)” ( Taylor Swift ), “Bad Habit” (Steve Lacy), “Break My Soul” (Beyoncé), “Easy On Me” (Adele), “Just Like That” ( Bonnie Raitt ), « The Heart Part 5 » (Kendrick Lamar) et « God Did » ( DJ Khaled avec Rick Ross, Lil Wayne, JAY-Z, John Legend, et vendredi ).

: « As It Was » tentera de revendiquer la chanson de l’année, mais il doit vaincre une concurrence féroce : « ABCDEFU » ( ), “About Damn Time” (Lizzo), “Trop bien (version 10 minutes)” ( ), “Bad Habit” (Steve Lacy), “Break My Soul” (Beyoncé), “Easy On Me” (Adele), “Just Like That” ( ), « The Heart Part 5 » (Kendrick Lamar) et « God Did » ( et ). Meilleure performance pop : Harry affrontera “Easy On Me” d’Adele, “Moscow Mule” de Bad Bunny, “Woman” de Doja Cat, “Bad Habit” de Steve Lacy et “About Damn Time” de Lizzo dans la catégorie Meilleure performance solo pop.

: Harry affrontera “Easy On Me” d’Adele, “Moscow Mule” de Bad Bunny, “Woman” de Doja Cat, “Bad Habit” de Steve Lacy et “About Damn Time” de Lizzo dans la catégorie Meilleure performance solo pop. Meilleur album vocal pop : Pour prétendre au meilleur album pop vocal, Harry devra battre Coldplay (Musique des sphères), Lizzo (Spécial), Adèle (30) et ABBA (Voyage).

: Pour prétendre au meilleur album pop vocal, Harry devra battre Coldplay (Musique des sphères), Lizzo (Spécial), Adèle (30) et ABBA (Voyage). Meilleur clip vidéo: “As It Was” de Harry remportera-t-il le prix du meilleur clip vidéo ? Il devra battre Trop bien : le court-métrage de Taylor Swift, ainsi que “The Heart Part Five” de Kendrick Lamar, BTS“Yet To Come” de Doja Cat, “Woman” de Doja Cat et “Easy On Me” d’Adele.

Les Grammy Awards de Harry Styles

Meilleure performance solo pop – “Watermelon Sugar”) (2021)

La première – et jusqu’à présent, la seule – victoire de Harry aux Grammy Awards est survenue en 2021 aux 63e Grammy Awards. Il a remporté le prix de la meilleure performance solo pop pour sa chanson “Watermelon Sugar”. La chanson – du deuxième album de Harry, Ligne fine – étouffer de Justin Bieber “Délicieux,” Doja Cat’s “Dis comme ça,” Dua Lipa « Ne commencez pas maintenant » de Billie Eilish “Tout ce que je voulais” et “Cardigan”, par l’ex de Harry, Taylor Swift. Taylor a été gracieux dans la défaite, applaudissant et soutenant Harry dans sa victoire.

“Wow, à tous ceux qui ont fait ce disque avec moi, merci beaucoup”, a-t-il déclaré lors de son discours d’acceptation. “C’est la première chanson que nous avons écrite après la sortie de mon premier album [2017’s Harry Styles], pendant une journée de congé à Nashville, et je veux juste remercier Tom, Tyler et Mitch et tout le monde, Rob Stringer et tout le monde à Columbia, mon manager Jeffrey, qui m’a toujours poussé à faire mieux et ne m’a jamais poussé. Et merci beaucoup. Je suis très reconnaissant d’être ici. Merci beaucoup. Je me sens très honoré d’être parmi vous tous, alors merci beaucoup.

“Je suis vraiment reconnaissant d’être ici”, a déclaré Harry. “Toutes ces chansons sont énormes, alors merci beaucoup. Je me sens honoré d’être autour de vous tous, alors merci beaucoup.

Candidatures

2023

Album de l’année (La maison d’Harry)

Record de l’année (« Tel qu’il était »)

Chanson de l’année (“Comme c’était”)

Meilleure performance pop solo (“Comme c’était”)

Meilleur album vocal pop (La maison d’Harry)

Meilleur vidéoclip (« Tel qu’il était »)

2021

Meilleure performance solo pop (“Watermelon Sugar”)

Meilleur album vocal pop (Ligne fine)

Meilleur vidéoclip (“Adore You”)

Va-t-il performer ?

Avec Harry dans trois des quatre catégories General Field, la probabilité qu’il soit performant est élevée. Après tout, “As It Was” – le deuxième single n ° 1 de Harry aux États-Unis – a passé 15 semaines au sommet du Panneau d’affichage Hot 100 en 2022 et reste sur le graphique pour le moment.

“As It Was” est susceptible de remporter au moins un prix dans la soirée, donc avoir Harry au Dolby Theatre de Los Angeles serait une meilleure optique que d’accepter un prix par satellite. Bien qu’au 24 janvier, les Grammys n’aient annoncé aucun artiste, il y a fort à parier que Harry sera présent pour célébrer la plus grande soirée musicale.

Quelle est la prochaine étape pour Harry Styles ?

Après avoir fait quelques dates dans le sud de la Californie, Harry prend La maison d’Harry en tournée en Australie, en Asie et en Europe de début février à fin juillet. Il tournera avec Jambe mouillée, le groupe nominé pour le meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards 2023. Après cela, Harry pourrait se donner un peu de répit. Entre son nouvel album, son Ne t’inquiète pas chérie film et tournée, il pourrait devenir casanier… ou faire une autre résidence au Madison Square Garden. Après tout, c’est à Harry Maison monde, et nous y vivons.

