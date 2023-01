Combien de Grammy Billie Eilish a-t-elle ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Billie Eilish est lauréate de plusieurs Grammy Awards.

Elle est nominée pour deux Grammys en 2023.

Voici un aperçu de toutes ses nominations et du nombre de Grammys que Billie Eilish a remportés.

Billie Eilish n’est pas étranger aux Grammys. Avant même d’être légalement en âge de boire, elle avait goûté au succès lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la Recording Academy. Il y a de fortes chances qu’elle continue d’accumuler des Grammys tout en poursuivant sa carrière musicale déjà incroyable. Mais, pour ceux qui ne sont pas sûrs, combien de Grammys Billie a-t-elle remportés ?

Il s’avère que le chiffre porte-bonheur de Billie est le 7. Ou peut-être que ce n’est pas le cas ? Billie a été nominée pour sept prix lors de la cérémonie de 2022 et était sur le point de doubler son total de victoires aux Grammy Awards en une seule nuit. Cependant, elle n’a pas remporté un seul prix en 2022. Plus heureux que jamais a perdu l’album de l’année au profit de Jon Batiste Nous sommes. La chanson titre de l’album n’a pas remporté le record de l’année, la chanson de l’année (tous deux remportés par Soie Sonic“Leave The Door Open”), ou Best Pop Solo Performance, cette dernière allant à Olivia Rodrigue‘s “Permis de conduire”. Plus heureux que jamais a perdu le meilleur album vocal pop au profit de Rodrigo Aigre.

Eilish était également en lice pour le meilleur clip vidéo / film, mais a perdu contre “Freedom” de Batiste. Elle n’a pas non plus réussi à vaincre Questlovec’est L’été de l’âme du meilleur film musical. Considérant à quel point elle semble presque gênée par son succès, peut-être que se faire exclure était exactement ce qu’elle voulait.

Cependant, elle entre aux Grammy Awards 2023 avec quelques nominations afin qu’elle puisse ajouter à sa collection de trophées. Combien en a-t-elle ? Découvrons-le.

Les nominations aux Grammy Awards 2023 de Billie Eilish

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels : Billie Eilish et son frère, Finneas O’Connell a écrit “Nobody Like U”, la grande chanson de Disney Devenir rouge. Les chances qu’il gagne semblent minces puisqu’il se heurte à “We Don’t Talk About Bruno” de Encanto. Beyoncé “Soyez en vie” (Roi Richard), Taylor Swift “Caroline” (Où les Crawdads chantent), Lady Gaga “Tiens-moi la main” (Top Gun : Maverick), et Jessy Wilson pi. Angélique Kidjo “Continuez à augmenter” (La femme roi).

: Billie Eilish et son frère, a écrit “Nobody Like U”, la grande chanson de Disney Devenir rouge. Les chances qu’il gagne semblent minces puisqu’il se heurte à “We Don’t Talk About Bruno” de Encanto. “Soyez en vie” (Roi Richard), “Caroline” (Où les Crawdads chantent), “Tiens-moi la main” (Top Gun : Maverick), et pi. “Continuez à augmenter” (La femme roi). Meilleur film musical: Billie Eilish Billie Eilish en direct à l’O2 a été nominé pour le meilleur film musical. Il se heurte Rosalíac’est Motomami (Performance en direct de Rosalía TikTok), Justin Bieberc’est Notre monde, Adèlec’est Adele une nuit seulement, Neil Young et Crazy Horsec’est Un groupe Une confrérie Une grange et Jazz Fest : Une histoire de la Nouvelle-Orléans.

Les 7 Grammys de Billie Eilish remportent

Chanson de l’année – “Bad Guy” (2020)

“Pourquoi? Ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, ouah. Oh mon Dieu », a déclaré Billie lorsqu’elle a remporté la chanson de l’année pour « Bad Guy » aux 62e Grammy Awards. «Tant d’autres chansons méritent cela. Je suis désolé. Merci beaucoup. Ce sont mes premiers Grammys. Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait de toute ma vie. J’ai grandi en les regardant, et voici mon frère, Finnéas, et c’est mon meilleur ami. J’ai l’impression de plaisanter beaucoup, et je ne prends jamais rien au sérieux dans ce genre de choses, mais je veux vraiment dire que je suis tellement reconnaissant, et je veux seulement dire que je suis reconnaissant et que je suis tellement honoré d’être parmi vous tous. Je t’aime au fond de moi.

Billie a remporté le prix Lizzo (“La vérité blesse”), Lewis Capaldi (“Quelqu’un que tu aimes”), Lana del Rey (“Normal putain de Rockwell”), Taylor Swift (“Amoureux”), SA (“Endroit dur”), Tanya Tucker (« Apportez mes fleurs maintenant ») et Lady Gaga (« Souviens-toi toujours de nous comme ça »). C’était sans doute la victoire la plus facile à prédire, mais ce qui s’est passé ensuite était spécial.

Meilleur nouvel artiste (2020)

Lorsque Billie a remporté le prix du meilleur nouvel artiste, elle a tourné son attention vers les fans qui l’avaient soutenue ainsi que les autres artistes. “Essentiellement, je pense que les fans méritent tout”, a-t-elle déclaré, submergée par une autre victoire aux Grammy Awards. “J’ai l’impression qu’on n’en a pas assez parlé ce soir. Ils sont la seule raison pour laquelle l’un d’entre nous est ici. Donc, merci aux fans. Elle a également donné de l’amour aux autres artistes nominés cette année-là : Pumas noirs, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalie, Tank et les Bangaset Yola.

Album de l’année – “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?” (2020)

« S’il vous plaît, ne soyez pas moi. » C’est ce que Billie a dit alors que les nominés pour l’album de l’année étaient lus à haute voix lors des Grammy Awards 2020. À ce moment-là, elle avait déjà remporté le prix du meilleur album vocal pop, de la chanson de l’année et du meilleur nouvel artiste.

Billie a battu Bon Iver (je, je), SA (J’avais l’habitude de la connaître), Lil Nas X (7), Week-end de vampire (Le père de la mariée), Lana del Rey (Norman Putain Rockwell), Lizzo (Parce que je t’aime (Deluxe))et Ariana Grande (merci, la suite).

“Puis-je simplement dire que je pense qu’Ariana mérite cela?” Billie a dit, par Insider. “merci, la suite m’a fait traverser une merde, et je pense qu’il le mérite plus que tout au monde. Je t’aime, merci beaucoup. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je ne le suis vraiment pas. Je vous aime. Merci pour ça.”

Disque de l’année – ‘Bad Guy’ (2020)

À ce stade, le choc commençait. Lorsque Billie a remporté le record de l’année pour “Bad Guy”, tout ce qu’elle a dit était “Merci”. (h/t le Poste de New York). Le choc était réel : Billie venait de réussir quelque chose qui n’avait pas été fait depuis près de quatre décennies. Pour la première fois depuis Christophe Croix l’a fait en 1981, un seul artiste a remporté le prix du meilleur nouvel artiste, de l’album de l’année, de la chanson de l’année et du disque de l’année aux Grammys.

Meilleur album pop vocal – “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?” (2020)

Billie a remporté l’album avant l’événement de 2020. Elle en a parlé et comment son lien avec son frère Finnéas (qui a remporté un Grammy pour le meilleur album d’ingénierie (non classique) et le producteur de l’année (non classique) également) a conduit à son succès. «Nous communiquons aussi très bien et nous sommes les meilleurs amis – avec frère et sœur, vous ne pouvez pas vraiment avoir quelque chose qui vous déchire. Vous êtes toujours coincés ensemble », a-t-elle dit PERSONNES. «Même si nous avons une dispute folle, quelqu’un fait une blague stupide, et nous rions, et nous sommes bons. C’est la famille. Vous devez vous serrer les coudes.

Disque de l’année – “Tout ce que je voulais” (2021)

“C’est vraiment embarrassant”, a déclaré Billie après qu’elle et son frère Finneas aient remporté le record de l’année au 63rd Grammy Awards. “Everything I Wanted” de Billie – qui est sorti en single le 13 novembre 20019 et a culminé à la 8e place du Billboard Hot 100 – a battu de Beyoncé “Défilé noir” Pumas noirs “Couleurs,” DaBaby, et de Roddy Ricch “Rock star,” Doja Cat’s “Dis comme ça,” Dua Lipa « Ne commencez pas maintenant » Post Malone “Cercles” et Megan toi étalon et Beyoncé “Savage (Remix)”.

Billie a estimé que Megan méritait le prix. «Megan, ma fille – j’allais écrire un discours sur la façon dont tu mérites ça, mais ensuite je me suis dit: ‘Il n’y a aucun moyen qu’ils me choisissent.’ J’étais comme, ‘C’est le sien’ », a déclaré Eilish, par Insider. Tu le mérite. Vous avez eu une année qui, je pense, est un-top-capable. Tu es une reine. Je veux pleurer en pensant à quel point je t’aime, tu es si belle, tu es si talentueuse. Vous méritez tout au monde. Je pense à toi constamment, je te soutiens toujours. Tu le mérites, honnêtement, sincèrement. Pouvons-nous simplement encourager Megan Thee Stallion?

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels – ‘No Time To Die’ (2021)

Ce que les fans ne savent peut-être pas, c’est que la cérémonie des Grammys dure toute la journée. Les présentateurs annoncent toutes les catégories, lisent les noms des nominés et distribuent des prix – et parce que la liste des nominés est si longue et couvre de nombreux genres, l’événement commence des heures avant la diffusion aux heures de grande écoute. L’un des prix décernés avant le spectacle de 2021 était la meilleure chanson écrite pour les médias visuels. Billie et Finneas ont gagné pour leur thème principal à Pas le temps de mourir et ont accepté le prix à distance alors qu’ils se préparaient pour l’émission de cette nuit-là.

Candidatures

2020

Meilleur nouvel artiste

Album de l’année (Quand nous nous endormons tous, où allons-nous ?)

Chanson de l’année (“Bad Guy”)

Disque de l’année (“Bad Guy”)

Meilleure performance pop solo (“Bad Guy”)

2021

Disque de l’année (“Everything I Wanted”)

Chanson de l’année (“Tout ce que je voulais”)

Meilleure performance solo pop (“Tout ce que je voulais”)

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels (“No Time To Die”)

2022

Album de l’année (Plus heureux que jamais)

Record de l’année (“Happier Than Ever”)

Meilleur album vocal pop (Plus heureux que jamais)

Chanson de l’année (“Happier Than Ever”)

Meilleure performance solo pop (“Happier Than Ever”)

Meilleur clip vidéo (“Happier Than Ever”)

Meilleur film musical (Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles)

2023

Meilleur film musical (Billie Eilish en direct à l’O2)

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels (“Nobody Like U”)

Va-t-elle performer ?

La Recording Academy a commencé à annoncer les artistes pour la cérémonie de 2023. Billie ne faisait pas partie de la première série de noms mentionnés. Elle est prête à jouer quelques dates sud-américaines avant de jouer quelques festivals au Mexique. Les chances que Billie se produise aux Grammys sont faibles.

Quelle est la prochaine étape pour Billie Eilish ?

En dehors d’une poignée de dates de festivals en Amérique du Sud, au Mexique et en Europe, Billie’s 2023 est actuellement vide. Compte tenu des dernières années qu’elle a eues, elle mérite une pause.

