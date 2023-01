Combien de Golden Globes Tom Cruise a-t-il ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Bei/Shutterstock

Tom Croisière60 ans, est en lice pour un prix aux prochains Golden Globe Awards 2023, en tant que producteur pour Top Gun : Maverick. Mais Tom a été snobé dans la catégorie des acteurs et les fans pensent que c’est à cause de sa réaction à la controverse impliquant la Hollywood Foreign Press Association. Si vous vous souvenez, Tom a rendu tous ses trophées Golden Globe en 2021, après qu’il a été révélé que la HFPA – qui est un groupe de journalistes internationaux qui votent pour les Golden Globes – n’avait pas de membres noirs. Les Golden Globes ont été annulés en 2022 mais ils reviennent sur NBC le 10 janvier, et Tom est l’un des plus grands noms nominés.

Tom peut ajouter à son décompte croissant de Golden Globes lors de la cérémonie de 2023. Mais conservera-t-il le prix, s’il gagne, ou le rendra-t-il comme il l’a fait avec ses trophées passés ? Quoi qu’il en soit, Tom a connu un grand succès aux Golden Globes dans sa carrière, et nous avons un aperçu complet de ses nominations totales et de ses victoires jusqu’à présent.

Ses 3 Golden Globes

Meilleur acteur – Né le 4 juillet (1990)

Tom a remporté son premier Golden Globe en 1990, pour son rôle principal dans le film anti-guerre Né le 4 juillet. Il a joué le sergent Ron Kovic qui a été paralysé pendant la guerre du Vietnam et est devenu un militant anti-guerre. Tom a remporté le prix sur quatre autres acteurs, dont Robin Williams et Daniel Day-Lewis.

Meilleur acteur – Jerry Maguiré (1997)

En 1997, Tom a remporté le Golden Globe Award du meilleur acteur dans un film musical ou comique pour son rôle dans Jerry Maguiré. Dans le film, Tom a joué un agent sportif à succès qui a une épiphanie morale. Tom a donné un cri spécial à sa co-star Cuba Gooding Jr. dans son discours de remerciement. Il a également remercié sa femme d’alors, Nicole Kidmanpour sa “générosité perspicace” et sa “chaleur”.

Meilleur acteur dans un second rôle — Magnolia (2000)

Tom a remporté son troisième Golden Globe Award lors de la cérémonie de 2000. Il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans un film pour Magnolia, où il a joué l’inspirant Frank “TJ” Mackey. Tom a remporté le prix Loi de Jude et Michel Caïn, entre autres. Il a dit dans son discours d’acceptation : « Wow, je ne m’attendais pas à ça. Je suis assez étonné en ce moment.

Candidatures

Tom Cruise a un total de 8 nominations aux Golden Globes dans sa carrière. En plus des trois victoires énumérées ci-dessus, voici un aperçu des cinq Golden Globes qu’il n’a pas remportés.

41e Golden Globe Awards (1984)

Meilleur acteur – Film musical ou comédie – Affaire risquée (perdu contre Michael Caine pour Éduquer Rita)

50e Golden Globe Awards (1993)

Meilleur acteur – Drame cinématographique – Quelques bons hommes (perdu à Al Pacino pour Le parfum d’une femme)

61e Golden Globe Awards (2004)

Meilleur acteur – Drame cinématographique – Le dernier samouraï (perdu à Sean Penn pour la rivière mystique)

