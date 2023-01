Combien de Golden Globes possède Denzel Washington ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Bei/Shutterstock

Denzel Washington est connu comme l’un des acteurs les plus emblématiques de sa génération.

Il est surtout connu pour ses rôles dans les films suivants : crême Philadelphia, Clôtures, Jour d’entrainement, Voyage en avion, Malcolm X, et plus.

La star a remporté trois Golden Globes avec encore plus de nominations.

Tout au long de sa longue carrière Denzel Washington, 68 ans, a séduit le public du monde entier grâce à ses talents d’acteur. Et avec un grand jeu d’acteur, de nombreuses distinctions l’ont légitimement suivi. Certains des travaux les plus récents de l’homme de 68 ans incluent le thriller de 2021 Les petites chosesde même que La Tragédie de Macbeth (2021). Il travaille actuellement sur le troisième volet de la franchise cinématographique L’égaliseurdont la première est prévue fin 2023. Avec les Golden Globes de cette année à nos portes, vous trouverez ci-dessous un aperçu plus détaillé du Voyage en avion les victoires et les nominations des stars au fil des ans !

Ses 3 Golden Globes

Meilleur acteur dans un second rôle dans un film — Gloire (1990)

Denzel a commencé son incroyable carrière d’acteur à la fin des années 1970 et ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne remporte sa première victoire aux Golden Globes. En 1989, la légende a remporté le prix du meilleur second rôle masculin dans un film pour son travail sur le film Gloire. Denzel a joué dans le film à succès aux côtés d’autres acteurs impressionnants, notamment Morgan FREEMAN, Matthieu Broderick, Cary Elweset plus.

Le projet à succès a été réalisé par Edouard Zwick et écrit par Kévin Jarré. Au moment de sa victoire, Denzel a noté que sa femme, Paulette Washington, 72 ans, s’était « presque cassé » le nez parce qu’elle « l’avait embrassé si fort » quand ils ont entendu parler de sa victoire. En plus de remercier la Hollywood Foreign Press Association, les acteurs et l’équipe, Denzel s’est également assuré de remercier sa femme et ses enfants dans son discours d’acceptation. “Ma femme, une belle femme qui m’a accroché”, avait-il déclaré à l’époque. “Mes enfants, ma maman… Je remercie Dieu, je vous remercie.” Notamment, Pauletta et Denzel ont quatre enfants adultes : Jean-David Washington, Malcom Washington, Katia Washingtonet Olivia Washington.

Meilleur acteur dans un film dramatique – L’ouragan (2000)

Après sa victoire en 1990 pour Gloire, Denzel n’a pas remporté de Golden Globe pour la prochaine décennie. Cependant, il a remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique en 2000 pour son travail sur L’ouragan. Le film est basé sur la vie d’un boxeur de poids moyen Rubin « Hurricane » Carterqui a été condamné à tort et emprisonné pour meurtre en 1966. Denzel a joué dans le film aux côtés de Ray Donovan acteur Liev Schreiber, David Payeret Dans la chaleur de la nuit Star Rod Steiger.

Prix ​​Cecil B. deMille — (2016)

La plus récente victoire de Denzel aux Golden Globes remonte à 2016 lorsqu’il a reçu le prix Cecil B. deMille. Le prestigieux prix a été créé en 1952 pour honorer ceux qui ont apporté des “contributions exceptionnelles au monde du divertissement”, selon le site officiel du Golden Globe. Notamment, 2016 était la même année que le film de Denzel Clôtures créé. Il a joué dans le film aux côtés Comment s’en tirer avec un meurtre Star Viola Davis et a une fois de plus séduit le public. Parmi les autres célébrités qui ont remporté ce prix, citons Walt Disneyle défunt danseur Fred Astaireactrice Judy Garlandet chanteur Frank Sinatra. Et ces dernières années, certains des gagnants incluent: Le diable s’habille en Prada Star Meryl StreepPersonnalité tv Oprah Winfreyet Forrest Gump Star Tom Hank.

Candidatures

Bien qu’il ait remporté trois Golden Globes impressionnants tout au long de sa carrière, Denzel a été nominé pour un total de huit Golden Globes qu’il n’a pas remportés (sans compter ses victoires). Ci-dessous la liste des candidatures gangster américain étoile gagnée mais n’a pas ramené à la maison.

Meilleur acteur dans un film – Drame – Crier à la liberté (1988)

Meilleur acteur dans un film – Drame – Malcolm X (1993)

Meilleur acteur dans un film – Drame – Jour d’entrainement (2002)

Meilleur acteur dans un film – Drame – gangster américain (2008)

Meilleur acteur dans un film – Drame – Voyage en avion (2013)

Meilleur acteur dans un film – Drame – Clôtures (2017)

Meilleur acteur dans un film – Drame – Roman J. Israël, Esq. (2018)

Meilleur acteur dans un film – Drame – La Tragédie de Macbeth (2022)

