Combien de futurs choix de repêchage le Thunder a-t-il réellement ? C’est compliqué

Mardi, le Thunder d’Oklahoma City a sélectionné deux choix de deuxième ronde pour avoir accepté le salaire de Kevin Porter Jr., auquel ils prévoient immédiatement de renoncer. C’est le genre de transaction pour laquelle le Thunder est devenu célèbre ces dernières années. L’un des joueurs envoyés pour Porter, Victor Oladipo, a été acquis de la même manière cet été. Le Miami Heat leur a payé deux choix de deuxième tour pour affronter Oladipo dans le cadre d’un accord de compensation salariale.

Oklahoma City a peut-être construit la majeure partie de son excédent de projet grâce à des accords à succès comme les mouvements de Paul George et Russell Westbrook, mais dernièrement, ils l’ont renforcé grâce à cette gestion habile du plafond. Qu’il s’agisse d’Oladipo, Chris Paul ou d’Al Horford, Oklahoma City maîtrise l’art de recevoir des choix pour à la fois absorber un joueur et le trahir plus tard. Après des années passées à effectuer ces échanges, le Thunder a amassé la plus grande pile de choix au repêchage au monde. NBA histoire. Mais quelle est sa taille ? Eh bien… c’est compliqué. Passons en revue les sept prochains repêchages d’Oklahoma City et voyons combien de choix le Thunder a accumulés. Par souci de simplicité, nous compterons un choix au repêchage dans la première année au cours de laquelle il peut être transmis.

2024

Oklahoma City a son propre choix de premier tour pour 2024. Cependant, sur les quatre choix de première ronde dont il dispose actuellement, le plus bas sera transmis aux Indiana Pacers.

Choix de première ronde de Houston, protégé 1-4. Si Houston ne transmet pas ce choix, il transmettra à la place son choix de deuxième tour non protégé de 2025.

Le choix de premier tour non protégé des Clippers.

Choix de première ronde de l’Utah, protégé 1-10. Si l’Utah n’apporte pas ce choix en 2024, il reste dans le top 10 en 2025 et descend dans le top 8 en 2026. Si l’Utah n’a toujours pas envoyé de choix à Oklahoma City d’ici là, l’obligation est éteinte.

Choix de deuxième ronde non protégé de Houston.

2025

Oklahoma City a son propre choix de premier tour pour 2025.

Choix de premier tour de Miami en 2025, protégé 1-14. Si Miami ne transmet pas ce choix en 2025, il deviendra sans protection en 2026.

Choix de première ronde de Philadelphie en 2025, protégé 1-6. Si Philadelphie ne transmet pas ce choix en 2026, elle sera protégée dans le top 4 en 2026 et 2027. Si Philadelphie n’a pas transmis de choix à Oklahoma City d’ici là, elle enverra à Oklahoma City son choix de deuxième tour de 2027.

Choix de deuxième ronde non protégé de Philadelphie.

Choix de deuxième ronde d’Atlanta, protégé 41-59. Si la pioche atterrit dans la zone protégée, elle se rend à Portland.

Le choix de deuxième ronde le plus favorable entre Boston et Memphis, tous deux non protégés. Le choix le moins favorable revient à Orlando.

2026

Oklahoma City a son propre choix de premier tour pour 2026.

Choix de première ronde de Houston, protégé 1-4. Si Houston ne transmet pas ce choix à Oklahoma City, il transmettra son choix de deuxième tour de 2026.

Le choix de premier tour non protégé des Clippers.

Choix de deuxième ronde non protégé de Golden State.

Oklahoma City a les choix de deuxième tour les plus favorables de Dallas et de Philadelphie en 2026. Le deuxième plus favorable va à Houston et le moins favorable va à San Antonio.

2027

Oklahoma City a son propre choix de premier tour pour 2027.

Denver doit un choix de premier tour protégé en 2025 à Orlando, et deux ans après l’envoi de ce choix, il doit un choix à Oklahoma City qui pourra l’apporter dès 2027. Ce choix est protégé 1-5 en 2027, 2028 et 2029. Si cela Si le choix n’a pas été livré d’ici 2029, Denver transmettra son choix de deuxième tour de 2029 à Oklahoma City.

Choix de deuxième ronde du Minnesota dans l’échange avec Porter Jr.. On ne sait pas encore si ce choix est protégé.

Oklahoma City recevra les trois choix de deuxième tour les plus favorables de Houston, d’Indiana ou de Miami.

2028

Oklahoma City a son propre choix de premier tour pour 2028.

Oklahoma City a son propre choix de deuxième tour pour 2028.

Choix de deuxième ronde non protégé de l’Utah.

Choix de deuxième ronde de Milwaukee dans l’échange avec Porter Jr.. On ne sait pas encore si ce choix est protégé.

2029

Oklahoma City a son propre choix de premier tour pour 2029.

Denver doit à Oklahoma City un autre choix de premier tour deux ans après le choix précédent qu’il doit transmettre. Le premier choix que ce choix puisse apporter est 2029. Il figure parmi les cinq premiers en 2029 et 2030. Si Denver n’apporte pas de choix à Oklahoma City d’ici là, il transmet à la place son choix de deuxième tour de 2030.

Oklahoma City a son propre choix de deuxième tour pour 2029.

Choix de deuxième ronde non protégé d’Atlanta.

Choix de deuxième ronde non protégé de Boston.

Choix de deuxième ronde non protégé de Houston.

Choix de deuxième ronde non protégé de Miami.

Le choix de deuxième ronde non protégé de Phoenix.

2030

Oklahoma City a son propre choix de premier tour pour 2030.

Oklahoma City a son propre choix de deuxième tour pour 2030.

Choix de deuxième ronde non protégé de Houston.

Choix de deuxième ronde non protégé de Miami.

Échanges

Oklahoma City a le droit d’échanger son choix de premier tour de 2025 avec les Rockets ou les Clippers. Le choix de Houston est protégé 1-10, mais le choix des Clippers n’est pas protégé.

Total

Très bien, les amis, respirons profondément. Sur le papier, cela totalise 15 choix de première ronde et 22 choix de deuxième ronde. C’est le chiffre que vous avez probablement vu aujourd’hui sur les réseaux sociaux à la suite de l’échange de Porter. Cependant, la vraie réponse est un peu plus compliquée. Vous avez remarqué toutes les protections sur ces choix ? Beaucoup d’entre eux sont assez nébuleux.

Sur ces 15 choix papier de premier tour, neuf seulement sont absolument garantis d’arriver au premier tour. Cinq d’entre eux peuvent revenir aux choix de deuxième tour s’ils ne sortent jamais de leurs plages protégées. Ces choix sont les deux dus par Houston (2024 et 2026), les deux dus par Denver (2027 et 2029) et celui de Philadelphie (2025). Un sixième choix, appartenant à l’origine à Utah (2024), pourrait ne pas véhiculer du tout. Il ne revient jamais à un choix de deuxième ronde. Si l’Utah ne renonce pas à un premier tour d’ici 2026, son obligation s’éteint. Quant aux choix de deuxième ronde, un seul, celui d’Atlanta en 2025, a le potentiel de s’éteindre. Si le Thunder ne l’obtient pas en 2025, il n’obtiendra rien du tout.

Alors, où en sommes-nous? En gros, cela nous donne une fourchette. Avec tous ces choix pris en compte, le Thunder aura entre neuf et 15 choix de première ronde dans les sept prochains repêchages et entre 21 et 27 choix de deuxième ronde dans ces repêchages. Le nombre total de choix sera de 37 s’ils sont tous transmis, mais peut descendre à 35 ou 36 selon ce qui se passe avec les choix d’Utah et d’Atlanta. Cet échange de 2025 avec les Rockets ou les Clippers est la cerise sur le gâteau de la plus grande collection de choix au repêchage. équipe NBA n’a jamais été assemblé.