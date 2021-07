Combien de fruits et légumes de couleurs vives vous devriez manger pour éviter la perte de mémoire plus tard dans la vie

SI vous oubliez souvent de manger vos cinq par jour, essayez de vous en souvenir plutôt de trois.

Grignoter un trio de fruits ou de légumes colorés peut empêcher la perte de mémoire plus tard dans la vie, a révélé une étude de 20 ans de Harvard.

Crédit : Getty

Les fruits et légumes aux couleurs vives contiennent des produits chimiques bénéfiques pour la santé appelés flavonoïdes, dont la plus grande source est les oranges, les myrtilles, les fraises et les pommes.

La recherche a révélé que les personnes qui consomment 600 mg de flavonoïdes par jour étaient 20% moins susceptibles de souffrir d’un déclin cognitif à un âge avancé.

Hayley Minn révèle la taille de portion idéale de chaque fruit et légume – et leurs autres bienfaits pour la santé.

Les fraises sont une excellente source de vitamine C et riches en antioxydants, ce qui peut avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiaque et la glycémie.

Les pommes sont faibles en sodium et peuvent réduire le cholestérol. Ils sont une bonne source de fibres et une pomme moyenne contient 100 calories.

Les myrtilles sont riches en potassium, elles peuvent réduire votre risque de maladie cardiaque et de cancer et sont également anti-inflammatoires.

Les oranges regorgent de vitamine C ainsi que de minéraux et d’antioxydants. Ils réduisent le risque de maladie cardiaque et de calculs rénaux.

Les poivrons verts sont un super aliment riche en fer, ce qui signifie que des quantités régulières dans les repas peuvent prévenir et traiter l’anémie ferriprive.

Les mûres contiennent des nutriments, notamment du potassium, du magnésium et du calcium, ainsi que des vitamines A, C, E et la plupart des vitamines B.

Les cerises sont riches en antioxydants, elles sont une bonne source de fibres, de vitamines et de minéraux, dont le potassium, le calcium et l’acide folique.

Le céleri contient 12 nutriments antioxydants dans une seule tige pour protéger les cellules, les vaisseaux sanguins et les organes des dommages oxydatifs.

Les poires sont riches en antioxydants essentiels, en composés végétaux sains et en fibres alimentaires. Ils sont gras et sans cholestérol.

Les carottes sont une bonne source de fibres, de vitamine K1, de potassium et d’antioxydants. Ils sont également liés à une baisse du cholestérol.

Les citrons contiennent beaucoup de vitamine C. Ils peuvent aider à perdre du poids et réduire le risque de maladie cardiaque, d’anémie et de cancer.

La mangue est une excellente collation hypocalorique qui regorge de nutriments, notamment les vitamines A, E, K, B6 et B5.

Les patates douces sont riches en fibres et en de nombreuses vitamines et minéraux, tels que le fer, le calcium, le sélénium, les vitamines B et la vitamine C.

Les abricots sont faibles en calories et riches en antioxydants qui combattent les radicaux libres. Essayez-en quelques-uns séchés pour une collation saine en déplacement.

Les melons sont faibles en calories et en matières grasses, ils sont également riches en vitamines essentielles, notamment en C et en minéraux, ainsi qu’en teneur en eau.

L’aubergine est un fruit de la vigne qui peut vous apporter une excellente source de fibres ainsi que des vitamines B1 et B6 et du potassium.

Les pastèques sont idéales pour étancher votre soif et contiennent un acide aminé appelé citrulline qui peut abaisser votre tension artérielle.

Les prunes, avec un mélange de vitamines et de minéraux, dont du magnésium, peuvent aider à réduire le stress et la fatigue.

Les raisins regorgent de nutriments, notamment les vitamines C, K et B6. Ils ont également du potassium pour réguler les signaux nerveux.

Jus d’orange, boire un petit verre avec modération peut vous donner une bonne dose de vitamine C ainsi qu’un coup de pouce en potassium.

Le jus de pamplemousse contient du magnésium, du calcium et de la vitamine A – importants pour soutenir le système immunitaire et la santé de la peau et des yeux.