Combien de frères et sœurs la reine Elizabeth II avait-elle ? Un regard sur la vie de la princesse Margaret

La reine Elizabeth II, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, était membre de la maison de Windsor, l’actuelle famille royale au pouvoir, et a régné pendant plus de soixante-dix ans. Elle est née du roi George VI et de la reine Mary en 1926. Elle n’avait eu qu’un seul autre frère tout au long de sa vie, la princesse Margaret la comtesse de Snowdon.. Le couple a grandi ensemble et a été fermé pendant et avant le règne de la reine.

Margaret était une mondaine active dans la maison royale, connue pour être la rebelle de la famille. Elle a décidé de ne pas épouser le capitaine Peter Townsend, qui était auparavant divorcé, dans les années 1950 parce que l’Église d’Angleterre a refusé d’approuver le mariage. Elle a choisi son devoir envers sa famille plutôt que les plans de fiançailles et a épousé un photographe quelques années plus tard.

Elle est interprétée par les actrices Vanessa Kirby et Helena Bonham Carter dans l’émission Netflix acclamée par la critique “The Crown”.

Qui a-t-elle épousé ?

Des années après les retombées de ses projets de mariage avec Townsend, la princesse Margaret a épousé le photographe britannique Antony Armstrong-Jones en 1960. La reine elle-même a nommé son nouveau mari le comte de Snowdon. Le couple s’est rendu aux États-Unis pour représenter ensemble la couronne lors d’une visite à la Maison Blanche pour rencontrer le président Lyndon B. Johnson et la première dame Claudia Johnson. Leur mariage a eu lieu à l’abbaye de Westminster et a réuni plus de 2 000 invités avec des millions de téléspectateurs à travers le monde.

L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA REINE ELIZABETH II : DE SON PÈRE LE ROI GEORGE VI AUX PLUS JEUNES MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE

Ils étaient tous les deux jeunes lorsqu’ils se sont mariés et étaient considérés comme un couple photogénique, cependant, leurs 18 ans de mariage ont été gâchés par l’infertilité. Armstrong-Jones, alors qu’il travaillait comme photographe professionnel pour le Sunday Times, avait de multiples relations extraconjugales et le couple avait commencé à vivre séparément à la fin des années 1970.

De plus, Margaret était impliquée dans sa propre affaire en 1973 avec le paysagiste Roddy Llewellyn. En février 1976, des tabloïds les ont photographiés en train de nager ensemble sur une plage à Mustique. Suite au scandale, Buckingham Palace a annoncé la séparation de la princesse et Early of Snowdon, le couple divorçant officiellement en 1978.

Qui sont ses enfants ?

La princesse Margaret n’a eu que deux enfants grâce à son mariage avec Armstrong-Jones, David Armstrong-Jones, 2e comte de Snowdon et Lady Sarah Chatto.

LA REINE ELIZABETH II SE SOUVENIT QUAND LE ROI CHARLES III MONTE SUR LE TRÔNE BRITANNIQUE

Son fils unique, David, a participé aux funérailles de la reine lundi, rejoignant le cortège funèbre avec d’autres membres royaux, dont le roi Charles III, le prince William et le prince Harry.

Où est-elle enterrée ?

Margaret fumait beaucoup et avait des problèmes de santé courants au cours des deux dernières années de sa vie. Elle est décédée en février 2002 à l’âge de 71 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral. Elle a eu une cérémonie privée à la chapelle St George du château de Windsor en présence d’amis proches et de sa famille.

Cependant, contrairement à sa sœur la reine Elizabeth II, Margaret a été incinérée avant que sa dépouille ne soit placée dans le coffre-fort royal à côté de ses parents.