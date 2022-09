Combien de fourmis rampent sur Terre ? Pour chaque humain, il y a 2,85 millions de fourmis, selon une étude

Quand vous repérez une fourmi rampant sur un mur, vous ne pensez à rien, n’est-ce pas ? Eh bien, laissez-nous vous dire que pour chaque humain, il y a 2,85 millions de fourmis sur la planète. Comment savons nous? Un groupe de chercheurs à Hong Kong a estimé qu’il y a 20 quadrillions de fourmis rampant sur toute la Terre. Prenez votre temps pour traiter le numéro.

Les chercheurs ont intégré des données provenant de différentes parties du monde, compilant 489 études, principaux biomes et habitats avant de disséquer le nombre à 20 quadrillions. Sans oublier que leur biomasse totale est de 12 mégatonnes de carbone sec.

La biomasse est la quantité totale ou le poids des organismes dans une zone donnée. Alors que la biomasse des fourmis monte jusqu’à 12 mégatonnes, celle des oiseaux et des mammifères sauvages réunis est d’environ 2 millions de tonnes.

“Cela dépasse la biomasse combinée des oiseaux et des mammifères sauvages et équivaut à 20% de la biomasse humaine”, lit-on dans le rapport publié dans Journal Proceedings of the National Academy of Sciences.

La recherche indique également que “l’abondance des fourmis est répartie de manière inégale sur Terre”. Par rapport aux habitats, ils sont environ six fois plus nombreux sous les tropiques. Apparemment, les fourmis terrestres sont concentrées dans les régions tropicales et subtropicales. Mais ils varient considérablement selon les habitats.

“La densité de fourmis de litière est la plus élevée dans les forêts, tandis que le nombre de fourmis activement en quête de nourriture au sol est le plus élevé dans les régions arides”, indique l’étude.

La carte mondiale de l’abondance des fourmis élargit notre compréhension de la géographie de la diversité des fourmis. Il fournit également une base de référence pour prédire les réponses des fourmis aux changements environnementaux qui ont actuellement un impact sur la biomasse des insectes.

Une précédente étude, publiée dans la revue d’écologie animale, a mis en évidence que les fourmis ont deux effets distincts sur leur environnement local.

Premièrement, leur activité de construction de nids et de collecte de nourriture affecte le niveau de nutriments dans le sol. Deuxièmement, “ils se nourrissent d’un large éventail d’autres animaux, y compris des proies plus grosses qui peuvent être attaquées par un grand nombre d’ouvrières fourmis”. Les fourmis sont des prédateurs efficaces qui attaquent en grand nombre.

