Combien de fois un cœur bat-il par jour ? Et dans une vie ?

Plus que tout autre organe du corps, le cœur inspire l’imagination. Tout au long de l’histoire de l’humanité, des peuples du monde entier ont écrit, parlé et chanté sur le cœur dans des milliers de langues, le décrivant comme le siège de l’amour, de la gentillesse et du courage.

Mais la fonction première du cœur est de nous maintenir en vie. Cet organe musculaire de la taille d’un poing entraîne le système circulatoire pompant le sang oxygéné dans tout le corps. Il peut s’accélérer ou ralentir en fonction de nos émotions ou de l’effort physique, ou encore en raison d’une blessure ou d’une maladie. Mais en général, un cœur en bonne santé bat régulièrement et de manière fiable.

Alors, combien de battements de cœur cela représente-t-il en une seule journée ou au cours d’une vie humaine ?

Il existe de nombreuses variations dans la vitesse à laquelle votre cœur bat au cours d’une journée ; Que vous soyez assis à un bureau, que vous alliez au magasin à pied ou que vous couriez sur un tapis roulant, votre cœur répond aux différents besoins énergétiques en battant plus vite ou plus lentement. Les intervalles de battement de coeur ralentissent et s’accélèrent même d’environ 100 millisecondes à chaque fois que vous inspirez et expirez, a déclaré Dr Partho Sengupta chef du département de médecine cardiovasculaire de la faculté de médecine Robert Wood Johnson de l’université Rutgers dans le New Jersey.

« L’aspect le plus intéressant du cœur est sa capacité à moduler son rythme et sa fonction en fonction des besoins métaboliques du corps », a-t-il déclaré à Live Science. « La physiologie s’adapte continuellement : elle possède presque son propre cerveau pour détecter les besoins du corps. »

L’estimation d’une durée de vie de battements cardiaques commence par chronométrer votre ticker minute par minute, puis par vérifier si votre fréquence cardiaque moyenne au repos se situe dans une certaine plage. La fréquence cardiaque est mesurée en battements par minute (BPM). La plage pour un adulte en bonne santé est de 60 à 100 BPM au repos, bien que le taux pour la plupart des adultes se situe entre 55 et 85 BPM, selon École de médecine de Harvard . À titre de comparaison, la fréquence cardiaque moyenne au repos d’un nouveau-né est de 70 à 190 battements par minute, selon le Hôpitaux pour enfants Benioff de l’Université de Californie à San Francisco pour répondre aux demandes énergétiques d’un métabolisme plus rapide.

Chez les adultes, un BPM au repos qui se situe en dehors de la plage normale avertit les cardiologues des pathologies, a déclaré Sengupta à Live Science. « Nous diagnostiquons des pathologies basées sur une fréquence cardiaque plus rapide, lorsqu’elle dépasse 100, ou sur une fréquence cardiaque faible, lorsqu’elle devient inférieure à 60 », a-t-il déclaré.

La fréquence cardiaque d’une personne ralentit généralement quelque peu avec l’âge, à mesure que le temps fait des ravages sur les muscles cardiaques, a déclaré Dr Salvatore Savone spécialiste des maladies cardiovasculaires et professeur adjoint clinique de médecine interne au centre médical Wexner de l’Ohio State University à Columbus.

Par exemple, le vieillissement peut entraîner le développement d’une fibrose (croissance d’un excès de tissu qui empêche les battements) ou d’un rythme cardiaque anormal comme fibrillation auriculaire le trouble du rythme cardiaque le plus courant, a déclaré Savona à Live Science. « Cela peut affecter la vitesse et la lenteur du cœur », a déclaré Savona.

Écoutez votre cœur

Comment les battements de coeur s’additionnent-ils au fil du temps ? Par exemple, une personne ayant une fréquence cardiaque moyenne au repos de 70 BPM générerait 100 800 battements de cœur en une journée. En un an, cela représenterait environ 36,8 millions de battements. L’espérance de vie moyenne aux États-Unis (en 2022) est de 77,5 ans, selon un rapport de 2022 du Centres de contrôle et de prévention des maladies .

Cela signifie qu’au cours de sa vie, le cœur d’une personne bat environ 2,85 milliards de fois.

Existe-t-il un seuil pour le nombre de battements d’un cœur avant qu’il ne s’use et arrête tout simplement de battre ? Ou, pour paraphraser la chanson de Céline Dion, votre cœur continuera-t-il ?

Des facteurs tels que l’âge, la génétique, les blessures et les maladies peuvent progressivement éroder les performances du cœur. Mais mieux nous prenons soin de cet organe qui travaille dur, plus il fonctionnera longtemps et efficacement, a déclaré Sengupta.

Même si le vieillissement est une réalité et que toutes les capacités de notre corps diminuent avec le temps, « nous avons au moins la capacité de réduire l’usure due au stress », a-t-il déclaré à Live Science.

Par exemple, un sommeil réparateur est-il une priorité ? Que diriez-vous d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière ? « Ce sont des questions que nous devons nous poser sur la manière dont nous répondons aux besoins de notre corps et prenons soin de nous-mêmes », a déclaré Sengupta.