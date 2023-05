Combien de fois a-t-il gagné à Roland Garros

Rafael Nadal domine Roland Garros depuis sa première victoire en 2005. Mais combien de fois a-t-il gagné au Stade Roland Garros ?

L’Open de France 2023 est dans moins d’une semaine, mais le statut de Rafael Nadal santé jouera finalement un grand rôle dans l’issue du tournoi.

Combien de fois Rafael Nadal, également connu sous le nom de « Roi de la terre battue », a-t-il remporté l’Open de France de Roland Garros ?

Il est connu comme le « roi de l’argile » pour une bonne raison.

Combien de fois Rafael Nadal a-t-il remporté l’Open de France ?

Rafael Nadal a remporté l’Open de France 14 fois, dont sa course spéciale l’an dernier, qui est le record de tous les tournois du Grand Chelem. Il a remporté plus de 97% des matchs qu’il a disputés à Roland Garros (record de 112-3 en carrière).

Le style de jeu agressif et rapide de Nadal qu’il est capable de produire sur terre battue lui a rendu presque impossible d’être battu sur sa surface préférée. Sans oublier, une grande partie (84 pour cent) des courts de tennis en Espagne sont en terre battue

Nadal a travaillé sans relâche pour faire tout ce qu’il pouvait pour s’assurer qu’il puisse participer à l’Open de France 2023. Ce serait la première fois qu’il raterait le tournoi depuis qu’il avait remporté son premier titre du Grand Chelem à Roland Garros en 2005. Il est difficile de croire que ces images datent de près de 20 ans :

Rafael Nadal continue de vieillir gracieusement malgré ses blessures ces dernières années. Son éthique de travail et son engagement envers le sport sont sans égal et expliquent en grande partie pourquoi il a pu mener une carrière aussi illustre qui s’étend sur près de deux décennies.

Le Stade Roland Garros est devenu un chez-soi pour l’Espagnol et il est sûr de dire que personne ne pourra dominer ce tournoi comme il l’a fait dans sa carrière. Il serait dommage de voir Roland Garros se passer de lui cette année alors qu’il cherche à défendre son titre de l’an dernier, où il avait battu Casper Ruud en deux sets (6-3, 6-3, 6-0).

Dans l’état actuel des choses, Rafael Nadal a les troisièmes chances les plus courtes de gagner l’Open de France de cette année, selon Bet365 Sportsbook, ce qui est une bonne indication qu’il se prépare à participer à l’événement.

Vérifier Lob et Smash et suivez-nous sur Twitter pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de tout ce qui concerne le tennis.