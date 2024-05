The Talk a beaucoup à dire sur les rumeurs selon lesquelles Jennifer Lopez et Ben Affleck se dirigent vers un divorce.

Natalie Morales a mené la conversation sur le couple puissant lors du talk-show de jour de CBS jeudi.

«Je me sens encore une fois tellement mal pour les enfants impliqués dans cela. Combien de fois a-t-elle regroupé des familles ? » a demandé Morales, faisant référence à Lopez.

«Je veux dire, il y avait A-Rod et le mélange des familles. Marc Anthony », a-t-elle poursuivi. « Il y a eu tellement de familles recomposées et je me sens mal que les enfants, une fois de plus, vivent cela. »







Natalie Morales décortique les rumeurs de divorce de Jennifer Lopez et Ben Affleck. TikTok / thetalkcbs

Le musicien, 54 ans, et Affleck, 51 ans, font face à des rumeurs de séparation depuis des semaines. Il n’a pas assisté aux avant-premières du film « Atlas » de Lopez à Hollywood et à Mexico, a-t-il plaisanté. a couvert sa bague sous son pull quand il est sorti à Los Angeles mercredi, et les deux hommes vivent séparément.

Au cours de sa tournée de presse, elle a également fait taire un journaliste interrogé sur son mariage, répondant : « Vous devriez être mieux informé. »

« Peut-être qu’elle aimait l’amour », a déclaré Sheryl Underwood jeudi.

« Elle aime l’amour », a déclaré Morales, 51 ans.

« Et il l’aimait et ils essaient de trouver une solution », a ajouté Underwood. « Vous savez, je suis l’équipe Marc Anthony. C’est mon préféré.

Morales a ensuite fait référence au récent documentaire de Lopez, « La plus grande histoire d’amour jamais racontée », et à la façon dont il semble montrer à quel point Lopez et Affleck sont différents.







Ben Affleck et Jennifer Lopez s’arrêtent à Soho House à Los Angeles le 19 mai 2024. TheCelebrityfinder/MEGA

«Ils retombent amoureux des gens dont ils étaient tombés amoureux il y a 20 ans. … Cet idéal était mon premier amour et j’aime cette personne et on ne peut jamais se remettre de ce premier amour d’une certaine manière. Mais ensuite, ils ont réalisé que c’était difficile et peut-être qu’ils s’étaient séparés. Ce sont deux personnes complètement différentes », a-t-elle déclaré lors de l’émission.

« Elle s’intéresse beaucoup à ses réseaux sociaux et à sa personnalité publique et il ne veut plus rien avoir à faire avec ça. »

Le co-animateur Jerry O’Connell, quant à lui, a rappelé sa propre expérience de retour avec un ex dans le passé. Lopez et l’acteur oscarisé, alias Bennifer, ont mis fin à leurs fiançailles initiales en 2004 et ont donné une nouvelle chance à l’amour en 2021. Ils se sont fiancés et se sont mariés l’année suivante.

« Nous avons rompu, quelqu’un avec qui j’étais », a déclaré O’Connell, 50 ans. « Et puis nous nous sommes remis ensemble. À la seconde où je m’y suis remis, je me suis dit : « Oh ». Tu te souviens en quelque sorte pourquoi [you split]. D’après mon expérience, cela ne fonctionne pas.

Affleck partage ses enfants Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans et Samuel, 12 ans, avec son ex-femme, Jennifer Garner, 52 ans, dont il s’est séparé en 2015 après 10 ans de mariage. Lopez, quant à elle, est maman de jumeaux de 16 ans, Emme et Max, avec Anthony.

Lopez était auparavant fiancée à Alex Rodriguez avant de raviver sa romance avec Affleck. L’ancien joueur des Yankees partage ses filles Natasha, 19 ans, et Ella, 16 ans, avec son ex-femme Cynthia Scurtis.