Combien de filles a Teresa Giudice ?

La vie de famille de TERESA Giudice est présentée dans des épisodes de The Real Housewives of New Jersey.

La star de Bravo partage quatre filles avec son ex-mari Joe Giudice.

Qui sont les filles de Teresa Giudice ?

Teresa Giudice a quatre filles nommées Gia, Gabriella, Milania et Audriana.

Les enfants de la personnalité de RHONJ sont tous issus de son premier mariage avec Joe Guidice.

Les filles ont passé une grande partie de leur enfance à faire face aux condamnations pour fraude de leurs parents.

La fille aînée de Teresa et Joe, Gia, a fait la une des journaux aux côtés de son petit ami, Christian Carmichael.

Gia a partagé sa première image des deux ensemble en juillet 2020.

“Nuits d’été wu”, a-t-elle légendé, avec un emoji rougissant sur la photo, qui a été prise lors d’une visite à Ortley Beach, New Jersey.

Alors qu’il s’agissait de son premier message avec Carmichael, il a déjà partagé une photo d’eux alors qu’ils célébraient le 4 juillet dans la propriété de vacances de sa tante Melissa Gorge.

“Regardez ce joyau”, a écrit Carmichael dans la légende de l’image.

Leur relation a été confirmée pour la première fois en mars 2020 par Frank Catania Jr, le fils de la co-star et amie de Teresa, Dolores Catania.

Quand Teresa et Joe Giudice ont-ils divorcé ?

Le couple a annoncé sa séparation en décembre 2019, bien qu’ils n’aient pas vécu ensemble depuis que Joe est parti en prison début 2016.

Teresa a purgé 11 mois et demi derrière les barreaux en 2015, pour des accusations de complot en vue de commettre une fraude par fil et faillite.

Lorsqu’elle a été libérée en 2016, Joe a commencé sa peine de 41 mois pour fraude par courrier, virement bancaire et faillite.

Joe a ensuite été expulsé vers l’Italie dans les mois qui ont suivi sa libération.

Quand Teresa a-t-elle épousé Luis Ruelas ?

Après son divorce, Teresa a commencé à sortir avec Luis “Louie” Ruelas après s’être rencontré à Jersey Shore.

Au début de leur relation, ils “prenaient les choses lentement” et ne vivaient pas ensemble, cependant, Teresa a rapidement présenté son homme à ses quatre filles.

Teresa était heureuse de révéler que ses quatre filles et son ex-mari Joe Giudice avaient donné leur approbation à Louie.

“Ils l’aiment bien, ils pensent qu’il est génial aussi, ce dont je suis contente”, a déclaré Teresa à E! En ligne.

“Joe est content pour moi, je suis content pour Joe. En ce moment, il vit aux Bahamas donc tout va bien. Nous sommes tous une famille heureuse, ce dont je suis ravi.

La personnalité de Real Housewives of New Jersey a décrit l’entrepreneur Luis comme “vraiment spécial” et pense qu’il a été envoyé du ciel par ses défunts parents.

« Tout va vraiment bien », s’est-elle exclamée.

Le 21 octobre 2021, People a révélé que le couple s’était fiancé après que Louie ait demandé la main de la star de télé-réalité en mariage pendant ses vacances grecques.

“C’était absolument exquis”, a déclaré une source au point de vente.

«Le feu d’artifice chorégraphié a illuminé un panneau« Épouse-moi »lorsque Louie s’est mis à genoux. Teresa a été complètement surprise.

Comme la femme au foyer, Louie réside dans le New Jersey et est tout à fait l’homme d’affaires.

Le duo s’est marié le 6 août 2022.

Luis est le co-fondateur de Digital Media Solutions, une entreprise qui aide les annonceurs à suivre les performances des publicités en ligne, et il est père de deux enfants.