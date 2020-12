Alors que certains États ont fourni des informations détaillées, d’autres ne discuteraient que d’une expédition initiale ou refusaient de fournir des informations. Dans certains cas, les estimations des États ont considérablement changé au cours des derniers jours, et certains États et agences ont indiqué que leurs estimations continueraient de changer à mesure que de nouvelles informations émergeraient.

En l’absence de données nationales accessibles au public sur la quantité de vaccin qui sera envoyée à chaque État, le Times a interrogé les 50 départements de la santé des États – ainsi que les gouvernements territoriaux et autres agences susceptibles de recevoir des allocations – pour obtenir des informations sur le nombre de doses qu’ils attendaient avant la fin de la an.

Les premiers envois de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ne suffiront pas à inoculer ne serait-ce que les travailleurs médicaux et les résidents des maisons de retraite en haut de la liste d’attente. Mais si les régulateurs fédéraux accordent une autorisation d’urgence, des millions de doses seront bientôt expédiées à travers le pays, une étape modeste mais tangible vers la fin de la pandémie.

Par respect pour les États et autres juridictions recevant des doses de vaccin, a déclaré un haut responsable de l’administration, le ministère de la Santé et des Services sociaux ne publie pas publiquement les chiffres de planification, mais s’attend à fournir plus d’informations dans les jours à venir.