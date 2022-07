Combien de données Snapchat utilise-t-il ?

Snapchat est toujours l’une des applications de médias sociaux les plus populaires, même si beaucoup de gens ne l’utilisent que pour ses filtres photo fous. En raison de l’accent mis sur les images et les vidéos, il peut également s’agir d’un gros consommateur de données. Nous avons testé la quantité de données qu’il utilise afin que vous puissiez vous assurer qu’il n’utilise pas accidentellement toutes vos données mobiles pour le mois.

Tout d’abord, nous avons installé une application de suivi de l’utilisation des données sur un téléphone, puis utilisé Snapchat pendant 5 minutes. Nous avons ensuite calculé les chiffres d’utilisation pour des sessions plus longues afin que vous ayez une idée du type de données que l’application reçoit chaque jour.

Voici ce que nous avons trouvé :

5 minutes = 60 Mo

15 minutes = 180 Mo

30 minutes = 360 Mo

45 minutes = 540 Mo

1 heure = 720 Mo

Comme vous pouvez le voir, après une seule heure d’utilisation, vous pourriez obtenir près de 1 Go de données en regardant des vidéos et en envoyant des clichés à vos amis. Sur la base de ces chiffres, si vous utilisez Snapchat une heure par jour, à la fin de la semaine, il aura consommé un peu plus de 5 Go (720 Mo x 7).

Faites cela sur un mois et vous arriverez à 20 Go, rien qu’à partir de Snapchat. De toute évidence, si vous combinez cela avec d’autres plates-formes telles qu’Instagram et TikTok, vous pouvez facilement consommer votre allocation de données en un rien de temps.

Bien sûr, vous pouvez essayer d’utiliser Snapchat principalement lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, mais si vous avez besoin de l’utiliser avec des données mobiles, il existe toujours des forfaits SIM illimités.

Si vous ne voulez pas payer une prime pour des données illimitées, il existe désormais des forfaits uniquement SIM qui vous donnent une allocation mensuelle fixe, mais vous permettent d’utiliser certaines applications de médias sociaux, y compris Snapchat, autant que vous le souhaitez sans que cela compte dans cette limite. , tel que Voxi au Royaume-Uni.

Comment puis-je faire en sorte que Snapchat utilise moins de données ?

Si vous pensez que les chiffres ci-dessus sont un peu trop, vous pouvez toujours regarder moins de vidéos ou configurer Snapchat pour qu’il utilise moins de données. Ceci est réalisé en empêchant l’application de charger automatiquement des clichés ou des lentilles. Vous pouvez également constater que l’application est un peu plus lente à utiliser, mais avec l’avantage que vos données ne sont pas consommées à un rythme aussi élevé.

Pour le faire, suivez ces étapes:

Comment activer la fonction d’économiseur de données pour Snapchat sur iOS

Ouvrir Snapchat Appuyez sur l’icône de votre profil Appuyez sur l’icône Paramètres

Fonderie

4. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez Services supplémentaires, puis appuyez sur Gérer

5. Activez le commutateur d’économiseur de données.

Comment utiliser la fonction d’économiseur de données sur Android

Ouvrir Snapchat Appuyez sur l’icône de votre profil Appuyez sur l’icône Paramètres

Fonderie

4. Faites défiler jusqu’à Contrôle de la confidentialité, puis appuyez sur Économiseur de données

5. Activez l’économiseur de données

Bien sûr, un moyen simple d’économiser des données consiste à n’utiliser Snapchat que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, car cela laissera vos données mobiles seules. Alternativement, si votre contrat actuel semble limité en termes de données, essayez de consulter nos résumés des meilleurs réseaux téléphoniques et des meilleurs réseaux de paiement à l’utilisation pour voir si vous pouvez obtenir une meilleure offre.