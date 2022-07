Instagram peut être une application addictive.

Il est révolu le temps où il n’était qu’un référentiel d’images fixes des dîners et des vacances d’été des gens. Maintenant, il y a des flux en direct, des histoires et d’autres fonctionnalités qui peuvent bientôt grignoter votre plan de données si vous ne faites pas attention.

Mais combien de données Instagram utilise-t-il réellement ? Nous enfilons nos blouses blanches et menons quelques expériences.

Quelle quantité de données Instagram prétend utiliser ?

Il n’y a pas de chiffres officiels disponibles directement sur Instagram, nous ne savons donc pas à quoi nous attendre en ce qui concerne l’utilisation des données via l’application.

Mais combien de données un flux normal utilise-t-il sur Instagram ?

Pour tester cela, nous avons téléchargé une application de surveillance de l’utilisation des données et l’avons mise à zéro. Ensuite, avec une minuterie réglée sur cinq minutes, nous avons parcouru notre chronologie Instagram, en essayant de nous concentrer principalement sur les images fixes. Ceci, bien sûr, est presque impossible maintenant que les vidéos sont partout dans l’application, donc les résultats que nous avons obtenus sont un mélange de vidéo et d’images fixes, ce qui est de toute façon un meilleur cas de test dans le monde réel.

À la fin de la minuterie, la quantité de données consommées par Instagram après 5 minutes était d’environ 50 Mo. En extrapolant à partir de ce chiffre, nous avons déduit les chiffres d’utilisation suivants (lors de la visualisation principalement d’images fixes) :

15 minutes = 150 Mo

30 minutes = 300 Mo

45 minutes = 450 Mo

1 heure = 600 Mo

Ainsi, si vous passez une heure par jour sur Instagram, vous aurez utilisé 4,2 Go de données (600 x 7) d’ici la fin de la semaine. Faites cela sur un mois et vous accumulerez environ 16 Go.

Combien de données le téléchargement de photos et de vidéos sur Instagram utilise-t-il ?

De toute évidence, la plupart des gens ne se contentent pas de consommer du contenu sur Instagram, mais téléchargent également le leur. Cela peut être un peu plus difficile à estimer avec précision (car nous avons des appareils photo, des tailles de fichiers et une qualité différents), mais en règle générale, le téléchargement d’une photo utilisera environ 2 Mo de données. C’est plus pour la vidéo, avec environ 8 Mo pour une histoire rapide. Il est donc prudent de dire que si vous téléchargez des vidéos tout le temps, vous commencerez bientôt à vous rapprocher des limites de votre plan de données, surtout si vous êtes également un passionné de défilement via le flux Instagram.

Comment réduire votre utilisation des données sur Instagram

Si vous souhaitez réduire la quantité de données utilisées par Instagram, vous pouvez ajuster certains paramètres pour y parvenir.

Tout d’abord, Instagram précharge les vidéos dans votre flux pour s’assurer que tout fonctionne rapidement. Vous pouvez empêcher que cela se produise afin que les données consommées soient moindres. Le compromis est que les vidéos prendront plus de temps à se charger lorsque vous êtes sur une connexion mobile.

Voici comment ajuster les paramètres dans l’application Instagram :

Appuyez sur votre photo de profil dans le coin inférieur droit de l’écran

Appuyez sur les trois lignes horizontales en haut à droite de l’écran

Sélectionnez Paramètres

Fonderie

Ensuite, appuyez sur Compte suivi de Utilisation des données (iPhone) ou Utilisation des données mobiles (Android)

Dans le menu, choisissez Utiliser moins de données mobiles (iPhone) ou économiseur de données (Android)

Fonderie

Si vous êtes un utilisateur Android, vous avez également la possibilité de limiter lorsque Instagram propose du contenu haute résolution. Cela signifie que vous pouvez avoir des éléments en basse résolution lorsque vous êtes sur votre connexion mobile, puis en pleine résolution lorsque vous revenez à une connexion Wi-Fi.

Pour utiliser cette fonctionnalité, appuyez sur l’option multimédia haute résolution qui se trouve sous Économiseur de données. Sélectionnez ensuite Jamais, Wi-Fi uniquement ou Mobile + Wi-Fi.

Fonderie

Vous pouvez toujours ajuster ces paramètres plus tard si votre situation change.

Si vous envisagez de modifier votre contrat afin d’obtenir plus de données, assurez-vous de lire nos résumés du meilleur réseau téléphonique et du meilleur réseau téléphonique payant pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre.